港投資移民3月起降門檻 擁資產期縮至半年 查詢急升

香港新資本投資者入境計畫降門檻，擁資產年期將縮短至半年，公司投資納入計算，專家認為可吸引更多高淨值人士落戶。（中通社）

香港 推出近一年的「新資本投資 者入境計畫（CIES）」至今獲逾800宗申請，帶來240億元（港幣，下同，約30.8億美元）經濟效益。計畫今年3月起優化措施，申請者必須在香港投資最少3000萬元資產要求不變，但審查資產期限由申請前兩年縮至6個月；家族辦公室、與家庭成員聯名持有資產亦可按實際持有比率計入資產。有移居顧問表示有未符要求的申請人，得悉計畫優化即重啟申請，料申請人數將倍增，鞏固香港金融中心地位。

據港媒報導，此輪優化措施對準業界所提出的意見，有業界人士表示歡迎，稱即日查詢量急增，料計畫申請量可增加起碼一半至一倍，並希望政府可繼續放寬准買5000萬元豪宅的合資格細則。

另據大公報、文匯報報導，計畫去年3月1日推行，原本規定申請人在申請前兩年，在港一直絕對實益擁有市值不少於3000萬元淨資產或淨資本。港府 7日宣布將時限由兩年降至申請前半年；而且與家庭成員共有淨資產，或者家族辦公室的個人擁有份額亦計算在內。

財經事務及庫務局局長許正宇7日表示，CIES實施不足一年反應及效果不錯，已獲800宗申請，逾730宗通過審核。他指計畫優化後，只要滿足資產要求，個人全資擁有公司亦計算在內，料可推進香港作為家辦樞紐，並有助吸納更多資產。他預計新安排能與家辦的稅務寬減制度產生更強協同效應，推動香港家辦業務發展。

投資推廣署署長劉凱旋表示，計畫首10個月錄得的申請已超出2003年推行的前資本投資者入境計畫的同期數字，反映投資者對香港充滿信心；深信優化措施令計畫更具吸引力。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷7日表示，優化計畫出爐短短數小時，即收到大批申請人查詢，並已接手一宗申請案例。委託者為內地四口家庭的父親，在香港資產主要是房產，均由夫妻聯名持有，優化後申請人擁有的資產可按五成比率計算，符合計畫要求。

她認為另一大優化是原本要求投資人持有兩年3000萬元資產，如今縮至僅需持有6個月，大幅削減時間成本。據美聯客戶的查詢，逾半客戶的資產以家庭共有形式持有。她預期優化後，申請有望迎來爆發式增長一倍。

安永大中華區商業稅務服務主管王文暉表示，CIES調整規定顯示港府提升其國際資產及財富管理中心地位的堅定決心。她認為，措施增強了投資者對香港的信心，亦會吸引更多高淨值人士和商界精英，為本地資本市場注入新動力。