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港人北上去年8191萬人次 年增逾5成 遊日花費冠全球

香港新聞組／香港7日電
香港與內地於2023年2月恢復全面通關後，不少港人衷北上消費，數據顯示，2024年香港8191萬人次北上，按年大增5成多，料去年港人北上消費總額近557億港元。（中通社）
香港與內地於2023年2月恢復全面通關後，不少港人衷北上消費，數據顯示，2024年香港8191萬人次北上，按年大增5成多，料去年港人北上消費總額近557億港元。（中通社）

香港與內地2023年2月恢復全面通關後，不少香港市民熱中北上消費，港府數據顯示，2024年港人北上人次高達8191萬，較2023年增近53%；按平均每人每趟開支680元（港幣，下同，約87.5美元）計算，估計去年港人北上消費總額近557億元（約71.6億美元），比2023年多花近200億元。

香港01報導，不過港人遊日本花費也不遑多讓，據日本政府觀光局數字，去年首11個月有約240萬人次港人遊日，以平均每趟消費1.4萬推算，花費也有335.7億，約為港人北上消費總額的55%；按日均消費額計，港人遊日每天花費2111元，屬全球最高。

2023年港人總外遊人次約7222萬，撇除當中經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人次，當中5358萬人次經高鐵、港深連接口岸或中港碼頭北上，占總數74%。

在2024年，出遊港人人次破億，達到1.047億人次，比2023年增加45%；其中北上人次占78%或8191萬人次，按年上升近53%。

2024年每月港人北上至少在500萬人次以上，當中3月、8月、10至12月屬高峰期，各有超出700萬人次，而12月為北上月份之冠，有799萬人次。

根據港府統計處於2015年11月報告，2014年港人北上不計交通服務費，每人每次平均開支為860元，前往廣東省包括深圳的平均開支則為680元，估算2024年港人北上消費的總金額達至557億元，比2023年的364億元，超出193億元或53%。

2024年入境旅客方面，總計有4450萬人次，按年增加1050萬或30.9%。當中內地旅客占3402萬人次，按年增加728萬人次或27.2%，最多為8月有365.8萬人次，其次是2月的324.4萬人次，7月與10月相若，而12月僅稍多於300萬人次。其他旅客方面，全年有1048萬人次赴港，按年增加322萬人次，上升44%。當中11月及12月都錄得超過100萬人次其他旅客赴港。

日本政府觀光局數字顯示，去年1月至11月累計有239萬7800人次港人遊日，占日本首11個月旅客的7.18%，僅次於韓國（795萬人次）、內地（637.7萬人次）及台灣（555.3萬人次），比第五位的泰國多近1.4倍（100萬人次）。與2023年同期比對，按年增53.4萬人次或28.7％，也比2019年同期204萬人次超出17.5%。

日本 香港 觀光

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