港珠澳大橋半馬逾7000人參加 郭晶晶江旻憓跑2公里賽

2025年港珠澳大橋半程馬拉松比賽5日開跑，吸引來自全球的8000多名參賽者。參賽者從港珠澳大橋香港口岸出發，跑10.5公里後原路折返。（新華社）

貫穿香港 、珠海和澳門三地的港珠澳大橋作為大灣區重要樞紐，在該處舉辦體育盛事別具意義。「港珠澳大橋（香港段）半馬拉松 」5日圓滿落幕，吸引逾7000人參加，包括約1600名海外跑手。因應去年第一屆賽事流動廁所數目不足的經驗，主辦單位今屆增至130個，連同指示等各項安排均獲一眾職業和業餘跑手一致讚揚，今屆賽事亦刷新了男女子組的場地最佳紀錄。

文匯報報導，今屆賽事亦設有「中銀港珠澳2公里榮譽盃」賽事，多名港府 官員、立法會議員和社會賢達亦有參與。其中，律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等。

港珠澳大橋（香港段）半程馬拉松5日在香港舉行，約8000名跑者參加各組別賽事。圖為香港立法會議員霍啟剛（中排右一）及妻子郭晶晶（中排右二），香港賽馬會對外事務助理經理、巴黎奧運會中國香港代表隊擊劍女子個人重劍冠軍江旻憓（中排右三）等參加2公里榮譽杯賽事。 （中新社）

立法會議員霍啟剛與妻子郭晶晶跑完2公里後，與羅淑佩一起舉起獎牌打卡留念。其他參賽議員則有簡慧敏、鄭泳舜、陸瀚民等。巴黎奧運金牌得主江旻憓則在完成2公里賽事後指「好開心有得做運動」，而她亦成為焦點，在終點附近大受準備起跑的半馬參賽者歡迎，不少參加者與嘉賓爭相和她合照。

香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩期望，日後可在港珠澳大橋舉辦更多同類型賽事，並帶動更多旅客過夜消費。主辦方表示，會繼續配合港府的指引，未來加強與旅發局的合作，希望吸引更多「旅客跑手」赴港比賽，並為他們提供更多香港旅遊資訊，讓他們跑步之餘亦可計畫旅遊行程。

由中國銀行（香港）冠名贊助 、中國香港田徑總會主辦的此次賽事已是第二屆，賽事起點和終點均設在港珠澳大橋香港連接路，全長約21公里。其中，挑戰組於早上7點15分起步，由羅淑佩等主持起步禮，現場天公作美、氣氛熾熱。

今屆賽事升格為世界田徑聯會金級道路賽，除吸引柏林馬拉松冠軍級跑手等參戰，賽會還特別邀請日本長跑名將、「最強市民跑者」川內優輝參加。

來自葡萄牙的Joaquim Sandra正是今次賽事的「旅客跑手」之一，她5日大讚賽事安排較去年大有改善：「今年所有流程都很順暢，由抵達集合點到上巴士前往起點只用了10分鐘。完成賽事後亦不用大排長龍等行李，改善很多。」

賽事籌委會主席楊世模表示，今年賽事出席率高達93%，有19名跑手報稱受傷或不適，其中3人需送院，均為抽筋、跌傷、頭暈等問題。