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港詐騙集團成員筆記設定「業績」 網聊對話有範本

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港警方在九龍灣搗破兩個詐騙中心檢獲犯罪集團部分內部筆記，顯示會設定詐騙「業績」，例如「每月至少一隻大客入金50萬（港幣，下同，約6.4萬美元）以上」以及要購買奢侈品等，有關目標去年底似已達成。

明報報導，集團就不同話題，包括擬騙對象的工作、感情及興趣等，構思對話範例，例如「你知不知道我會願意這樣做，因為你是我生命中重要的人」、「以前我也不懂品嘗紅酒，現在跟幣圈老闆他們相處時間久了，才慢慢懂得一點皮毛」及「我覺得女人最大的資產就是自律」等，獲取受害人信任。

據報導，集團亦有為各種手法指引成員於每個階段應達成的目標，若成員擬利用感情接近受害人，則要在4星期內從「認識你」、「喜歡你」、「信任你」到「交錢給你」；筆記又顯示成員或曾利用「忽冷忽熱，傾得High突然消失」、「得閒發脾氣」為技巧與受害人調情。

報導稱，警方亦檢獲部分筆記及便利貼，記錄集團成員定下的工作目標，包括「達成700萬數」、「擁有1000萬資產」、「帶兩隻小朋友Body Check」、購買26萬奢侈品等。

報導引述商業罪案調查科高級督察方詩穎表示，部分目標旁有剔號，顯示已得手，「可想而知這個集團是可以成功騙取很多騙款」。

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