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香港首批207工程師通過評審 獲內地專業資格

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

首批207位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，早前通過大灣區工程專業職稱評審，成功取得內地相應工程專業的職稱資格。發展局局長甯漢豪5日表示，融入內地職稱評審系統，是兩地專業資格領域規則銜接的重大突破，為香港專業人才在內地發展創造有利條件。

大公報報導，香港測量師學會前會長兼內地事務委員會主席賴旭輝認為，內地提供很好的發展機遇，香港專業人士可參與內地多元化的發展項目，從中學習，並運用好香港自身的國際視野，一同合作，達至相輔相成，共同進步。

內地與香港的專業資格體制不同，香港的專業人士過去難以申請內地職稱。粵港兩地在2023年制訂適用於香港專業人才的新評審機制，讓香港建造業專業人士的專業水平、資歷和能力獲得國家評級和認可，並以先行先試方式，首先在土木建築、岩土、公路、電機和測控儀器五個工程專業範疇，開展試點評審工作。

發展局局長甯漢豪5日在網誌表示，發展局、中聯辦與內地相關部門通力合作下，最近香港建築工程領域專業人才再次迎來好消息，超過200位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，通過大灣區工程專業職稱評審，成功取得內地相應工程專業的職稱資格，涵蓋的職稱等級包括：「正高級工程師」、「高級工程師」、「工程師」和「助理工程師」。

甯漢豪形容，內地相應工程專業的職稱資格，為相關專業人士在內地發展創造有利條件。香港工程師學會會長馬紹祥形容，這個好消息標誌着香港專業人士，融入內地職稱評審系統邁出了關鍵的一步，粵港兩地工程師學會已簽署多份資格互認協議，促進大灣區工程人才互聯互通。

香港測量師學會前會長兼內地事務委員會主席賴旭輝5日表示，香港未來有北部都會區建設，大灣區內地城市機遇處處，內地相應工程專業的職稱資格推行後，建築工程專業人士可參與更多大型項目。香港相關專業人士素來擁有國際視野，不少人更有在跨國公司工作的經驗，具有優勢，不難獲得內地公司青睞，更有助內地企業「走出去」，有助參與及打通更多海外市場。

香港 灣區

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