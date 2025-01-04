香港郵輪碼頭營運招標 擬設停泊日數指標

香港示意圖。(圖/shutterstock)

郵輪 業國際協會預計2028年全球郵輪旅客增至4000萬人次，香港 的啟德郵輪碼頭營運商合約將於2028年屆滿，港府 早前公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出，今年內就啟德郵輪碼頭營運商展開重新招標。

大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩4日表示，考慮為承辦商制訂指標，例如須承諾每年吸引郵輪停泊日數。她並指出，郵輪碼頭須轉型，當局將動用碼頭空間打造表演場地、青年藝術家孵化基地等。

有旅遊業人士認為，以停泊日數作為評估因素是合理做法，並建議將招商數目納入指標。有立法會議員建議設立大牌檔及車尾市集等活動「帶旺個場」。

羅淑佩4日在電視節目表示，今年內展開啟德郵輪碼頭招標工作，是因為郵輪公司需要提前數年規畫行程路線，安排途經的口岸，郵輪旅客也需提早兩至三年預訂行程。早些展開招標，可讓新中標的承辦商盡早與郵輪公司商談，以制定2028年的停泊計畫。

羅淑佩表示，啟德郵輪碼頭去年的郵輪停泊回復率已達2019年的73%，相比亞洲各郵輪碼頭20%至80%回復率，啟德碼頭已處於高位。她透露，考慮要求營運商承諾每年郵輪停泊達一定日數，「定一個數字可能未必很實際，但會不會是說我們要多少的日期，一年365天裡，我們要多少的日子？或者由競投承辦的公司建議，承諾有多少天拿到郵輪停泊？這些也是重要指標。」

不少人將啟德郵輪碼頭和尖沙咀海運大廈郵輪碼頭比較，認為需在碼頭發展大型商場，羅淑佩認為這是誤區，強調海運大廈是特例，其他地方的郵輪碼頭較少發展為大商場。不過，她希望啟德碼頭轉型，不只注重郵輪停泊的營運，而是要用好碼頭空間，例如啟德方艙改建「青年驛站」後，可考慮作表演場地或是青年藝術家孵化基地等。