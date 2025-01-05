「朝肉夾饃、晚菠蘿包」 西安香港高鐵上路 10小時直達

高鐵香港段由1月5日起開通陝西省的西安北長途線，解決以往高鐵換乘帶來的不便；示意圖。（中通社）

「龍鳳呈祥」主題塗色、香港 印象主題車廂、身著中國紅與香檳金全新制服的乘務……。陝西5日首次開行直達香港高鐵，從西安北出發的復興號智能動車組列車，可搭載1154人，將途經鄭州 、武漢 、廣州南、深圳北等站，最終抵達香港西九龍站，這也是西北地區首條直通香港的高鐵線路，將為促進西北地區與香港人文交流和經貿往來開闢新通道。

大公報報導，此次首發西安至香港雙向直達高鐵，串聯10多個站點，從事鐵路旅遊業務多年的西安旅行社負責人馬東表示，「四通八達的高鐵線在便捷旅客出行的同時，還將陝西眾多的歷史名勝、自然風景區串聯起來。」完全可以策畫一個高鐵陝西遊項目，一定會受到香港旅客的歡迎。

另據文匯報報導，陝西省和鐵路部門4日表示，開行工作已準備妥當，首發列車和乘務組整裝待發。有計畫搭乘該動車組列車的西安旅客，亦在朋友圈興奮留言：「上午西安肉夾饃，晚上香港菠蘿包，啥也不說了，出發！」

西安香港直達高鐵的開通，有效解決了以往高鐵換乘帶來的不便，真正實現了「一鍵直達」。根據鐵路部門信息顯示，西安至香港直達高鐵將實現每日雙向對開，G828次列車上午11時04分從西安北站始發，途經華山北、洛陽龍門、鄭州、武漢、長沙南、廣州南、深圳北等站，於當日晚上9時09分抵達香港西九龍站，全程共14個站點，歷時10小時05分。G826次列車則會於上午9時07分從香港西九龍站始發，當日20時01分到達西安北站，運行時間10小時54分，全程17個站點。

目前，西安北至香港西九龍、香港西九龍至西安北的車票，已全部開售。其中，全程商務座票價9.3折後為3610.5元（人民幣，下同，約493.2美元）；一等座票價為1851.5元，二等座票價為1157.5元。

此次首發的復興號列車最引人關注的就是11號「香港印象」主題車廂。「該車廂內外車窗均採用馬賽克海報裝飾，有香港風景，有香港地標，還有茶餐廳的標識等。」據首發列車長李吉雙子介紹，除了車窗，「香港印象」主題車廂行李架上還布置了祥雲圖案，隨處可見的香港元素，希望能讓旅客在車廂內充分感受香港時尚之都的絢麗風采。