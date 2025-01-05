我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

「朝肉夾饃、晚菠蘿包」 西安香港高鐵上路 10小時直達

香港新聞組／香港5日電
高鐵香港段由1月5日起開通陝西省的西安北長途線，解決以往高鐵換乘帶來的不便；示意圖。（中通社）
高鐵香港段由1月5日起開通陝西省的西安北長途線，解決以往高鐵換乘帶來的不便；示意圖。（中通社）

「龍鳳呈祥」主題塗色、香港印象主題車廂、身著中國紅與香檳金全新制服的乘務……。陝西5日首次開行直達香港高鐵，從西安北出發的復興號智能動車組列車，可搭載1154人，將途經鄭州武漢、廣州南、深圳北等站，最終抵達香港西九龍站，這也是西北地區首條直通香港的高鐵線路，將為促進西北地區與香港人文交流和經貿往來開闢新通道。

大公報報導，此次首發西安至香港雙向直達高鐵，串聯10多個站點，從事鐵路旅遊業務多年的西安旅行社負責人馬東表示，「四通八達的高鐵線在便捷旅客出行的同時，還將陝西眾多的歷史名勝、自然風景區串聯起來。」完全可以策畫一個高鐵陝西遊項目，一定會受到香港旅客的歡迎。

另據文匯報報導，陝西省和鐵路部門4日表示，開行工作已準備妥當，首發列車和乘務組整裝待發。有計畫搭乘該動車組列車的西安旅客，亦在朋友圈興奮留言：「上午西安肉夾饃，晚上香港菠蘿包，啥也不說了，出發！」

西安香港直達高鐵的開通，有效解決了以往高鐵換乘帶來的不便，真正實現了「一鍵直達」。根據鐵路部門信息顯示，西安至香港直達高鐵將實現每日雙向對開，G828次列車上午11時04分從西安北站始發，途經華山北、洛陽龍門、鄭州、武漢、長沙南、廣州南、深圳北等站，於當日晚上9時09分抵達香港西九龍站，全程共14個站點，歷時10小時05分。G826次列車則會於上午9時07分從香港西九龍站始發，當日20時01分到達西安北站，運行時間10小時54分，全程17個站點。

目前，西安北至香港西九龍、香港西九龍至西安北的車票，已全部開售。其中，全程商務座票價9.3折後為3610.5元（人民幣，下同，約493.2美元）；一等座票價為1851.5元，二等座票價為1157.5元。

此次首發的復興號列車最引人關注的就是11號「香港印象」主題車廂。「該車廂內外車窗均採用馬賽克海報裝飾，有香港風景，有香港地標，還有茶餐廳的標識等。」據首發列車長李吉雙子介紹，除了車窗，「香港印象」主題車廂行李架上還布置了祥雲圖案，隨處可見的香港元素，希望能讓旅客在車廂內充分感受香港時尚之都的絢麗風采。

香港 鄭州 武漢

上一則

河北菜市場大火8死 網轟離譜、並非封閉空間 官方刪影片

下一則

劉德華演唱會驚現高仿門票 高出原價3倍 藥劑師涉案

延伸閱讀

山西、蒙古新通道 309公里集大原高鐵開通

山西、蒙古新通道 309公里集大原高鐵開通
香港啟德郵碼營運重招標提前 最快年底

香港啟德郵碼營運重招標提前 最快年底
訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋

訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋
香港跨年煙花匯演 40萬港人及旅客觀賞

香港跨年煙花匯演 40萬港人及旅客觀賞

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月