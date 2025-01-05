財爺：香港財赤料低於千億 不重推勾地政策

香港財政司長陳茂波表示，香港首三季度經濟增長穩中有進。圖為市民在商場購物。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波將於下月26日公布新一份財政預算 案。由於香港去年賣地成績並不理想，陳茂波4日在財政預算案公眾諮詢會上表示，不會重推勾地政策，重申賣地主導權在港府 ，並相信未來樓市不會一直下跌。

文匯報報導，陳茂波4日在出席香港電台的財政預算案公眾諮詢會時表示，香港面對持續不明朗的外圍環境和財赤，港府必須更謹慎管理公共財政，同時要推動經濟的提速發展，而在以開源節流恢復財政收支平衡時，會以節流為重點，並強調在考慮如何開源時會以能者多付和盡量將對普羅市民的影響降至最低為原則，目標是每年收窄港府開支增長和收支差距，希望三數年內恢復財政平衡。

是次諮詢會約兩小時，約130人出席，共有27位市民就有關香港經濟發展和公共財政等議題現場向陳茂波提出問題和意見。

陳茂波表示，香港與其他經濟體一樣，在疫情後出現財赤。在高息和地緣政治下，香港經濟增長不似預期，最新預計赤字較去年預算案估算的481億元（港幣，下同，約61.8億美元）高，「估計財政赤字比原本估計高些，大概1000億元以下。」

他不同意香港已出現了結構性財赤，需要加稅來解決：「我們有些收入減少，真的是周期性，例如利得稅、土地相關的印花稅、賣地收入，經濟周期過後就會陸續回升。」

陳茂波表示，香港上個財政年度錄得經濟增長，本年度首三季也在經濟增長的進程中，可說是穩中有進，從失業率約3.1%、通膨率約1.1%來看，香港社會的經濟層面屬穩定。

在股市方面，陳茂波表示，內地經濟去年持續發展，中央出台政策鞏固香港國際金融中心地位，股市全年上升18%，交投逾1000億元，較2023年暢旺。在招商引資方面亦有進展，包括有約1000間外國公司來港設辦事處。

陳茂波4日在財政預算案公眾諮詢會上表示不會重推勾地政策，「勾地表我們亦不準備重推，勾地表是將土地放入勾地表，發展商有興趣便提出來拍賣，變成主導權不在港府。我們希望每季賣地主導權在港府，賣多少、如何賣、選哪些地賣，我們審時度勢。」陳茂波強調，目前的賣地政策較符合社會需要和公眾利益。