港人青睞深圳社區食堂 衞生好吃又省錢…類似兩餸飯

香港示意圖。(圖/shutterstock)

在深圳生活的港人們，逐漸掌握了一套 「省錢」的秘訣和「淘寶」的路線圖，從服裝批發城到農貿市場，在尋求更高「性價比」生活的探索中，他們也更進一步融入當地文化，發現城市更多元的面貌。

文匯報報導，「20多元（人民幣，下同，約2.7美元）就能吃到飽，飯菜可口，價格親民，最重要是乾淨衛生，還有『家』的溫暖。」港人溫先生在深圳福田區園嶺社區生活了半年多，他在家附近的「社區數字食堂」發現了「省錢」吃飯的新選擇。

報導稱，走進園嶺社區數字食堂，橙白相間的暖色裝潢，乾淨敞亮的內部空間讓人眼前一亮，約700平方米的面積可同時容納220人就餐。上午11點剛過，這裡就開始排起了長隊，門口大屏幕上會顯示當天的菜品，蒜苔肉絲、辣子雞丁、乾鍋花菜……十幾種菜品，葷素搭配，營養俱全，當天的菜單還可以提前在小程序查詢。

據工作人員表示，這家社區嵌入式數字健康食堂引入了創新的「數字化」模式，通過小程序註冊後，消費者需將餐盤放置在人臉綁盤機上完成信息綁定，放盤打餐後即可就餐，平台後台會自動完成結算，提高就餐效率。現場的每一道菜都有對應電子屏，上面標註菜品的名字和價格，按克計價，按需取量。目前，福田有四家社區數字食堂。

溫先生表示，因為是租房住，因而較少自己下廚，最開始在深圳生活時基本都是叫外賣，周末就去餐廳堂食，一個月光吃飯就要花掉幾千元，後面發現有一些快餐店會在中午和晚上推出自選菜式，類似香港 的「兩餸飯」，葷素菜按價格標好，可以按需購買。相較之下，溫先生更青睞社區飯堂，「就餐環境好，中午很多學生來吃，營養均衡，價格更實惠。」他還購買了9.9元的月卡，每餐可享9.6折優惠。

據報導，除了社區食堂，在河套上班的港人陳小姐則推薦到工會食堂就餐的「省錢」方式。位於河套長富金茂大廈負一層的河套福保工會大食堂是深圳首家工會大食堂，就餐時段會推出40多道菜的自選菜，從葱油雞、紅燒肉到各色青菜，色香俱全，「鍋氣」十足，還有港式燒臘、客家三及第、重慶小麵等多個地方菜系可以選擇。「衛生好吃最重要，價格也便宜，比外賣的快餐實惠。」