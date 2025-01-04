香港強積金回報4年來最好 打工仔去年平均賺2.3萬

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港強積金（MPF）報喜，去年打工仔每人平均賺近2.3萬元（港元，下同，約2957美元），是2020年以來最多。受惠美聯準會 減息及中央推出挺經濟「政策組合拳」，刺激股市造好，股票基金成為大贏家，當中又以美股 基金升逾23%最多。

文匯報報導，展望2025年，全球市場將受到川普 政策主導，中國「振經濟組合拳」的「增量政策」效力也將繼續發酵，有強積金專家建議，新一年的強積金部署仍可押寶股市，上半年首選美股基金，史坦普500指數料有10%回報，港股則有5%的上升空間。

強積金專家GUM常務董事陳銳隆3日表示，今年川普重掌白宮，他的政策有利當地公司，料會吸引更多資金回流美國市場，美元將繼續強勢，打工仔新一年的強積金部署，仍然可以放眼美股市場。

陳銳隆指出，受惠美聯準會減息，強積金去年股債齊升，相信這一升勢有望延續至2025年第一季。去年「美國股票基金」上升了23.2%，跑贏一眾股票基金，大幅跑贏混合資產基金、固定收益基金等類別。今年川普重掌白宮，其提倡「美國優先」政策，配合美聯準會減息，下調企業稅稅率等，將可刺激美國企業投資及推動經濟發展，參考川普首個美國總統任期時上半年美股的表現，料上半年史坦普500指數有10%上升空間。

故此，陳銳隆建議，較進取的強積金計畫成員，資產中80%可配置於股票基金，可繼續首選美股基金，其次為港股基金。港股在中央政府推出刺激措施的情況下，料今年上半年或可錄5%回報。但陳銳隆亦補充，內房債、地方債等總和龐大，就算10兆人民幣（約1.36兆美元）特別國債落實，內地挺經濟措施的規模可能還要進一步加碼才有望推升港股。此外，他預期川普上台後會公布一系列關稅措施，令進口商預先累積庫存，內地首季出口可能進一步向上。