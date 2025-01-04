香港啟德體育園七欖賽首測萬人入場 主場館上蓋能開合

港府3日舉行啟德體育園主場館傳媒導賞活動，可容納5萬人的主場館將於5日舉行「中國香港大專體育協會七人欖球賽」，這是主場館首場測試活動；圖為香港特區政府體育專員蔡健斌（中）等在啟德體育園主場館合影。（中新社）

可容納5萬名觀眾的香港 啟德體育園主場館將於5日迎來第一場測試賽，將會舉行中國香港大專體育協會七人欖球賽決賽。港府 及啟德體育園3日舉行主場館的傳媒導覽，讓傳媒率先一睹主場館的全貌。在導覽完畢的記者會上，主辦方透露更多5日賽事的詳情。

大公報報導，當局表示，將會有1萬名觀眾入場觀賽，賽事時間會由5日上午11時15分開始至晚上6時30分結束，賽事門票亦已派發，當日將不設即場售票。港府亦將首設的士即時通訊平台負責接載現場觀眾，當局呼籲市民屆時盡量使用公共交通工具。

1月3日的傳媒導覽由體育專員蔡健斌、啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成及中國香港欖球總會行政總裁華哲思負責帶領和講解。

鄧竟成表示，主場館的上蓋能夠開合，能夠防風、防雨和防噪音，即使開演唱會也不會騷擾到附近居民，但不能在活動期間進行開合，需由主辦方在活動舉行前決定是否使用。另外，鄧竟成透露主場館設有57間廂房，面積占41至75平方米，分別能容納18至63人。同時場內每個座位都有空調出風位，採用整個啟德的製冷供應系統，能做到節能效應。場地還能夠在真草和人造草之間進行更換，明天的賽事會使用真草。

鄧竟成還表示，主場館內設有30個小食亭，以及全亞洲最長的場館酒吧。

蔡健斌表示，5日將有17支隊伍參加賽事，比賽時間由上午11時15分至晚上6時30分結束，已經派發門票，當日不設即場售票。最早入場時間為上午10時，活動將持續數小時，賽事期間觀眾可自由出入場館，預計有1萬名觀眾入場。蔡健斌續說，當日沿途會有指示方便市民辨認位置，市民記得留意主場館的紫色標示牌。同時會場不設車位，他呼籲市民盡量乘坐公共交通工具。另外，入場時需要安檢。蔡健斌透露與早前的測試賽一樣，不能帶長雨傘入場，食物、飲品和水樽皆不能帶入場。沒有手提包和背囊的觀眾可以走特快通道入場。

當局亦透露，主場館在1月18日會有演唱會測試，1月底和2月初則會有上萬人的壓力測試進行。