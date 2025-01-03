港拚會展經濟 3展覽登場估迎5萬客 料進帳350萬美元

香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展，將於6至9日在香港會展中心舉行，為2025年首輪貿易展揭開序幕；三項展覽共吸引來自34個國家及地區的超過2500家展商，以及逾40個國家及地區的超過200個買家團來港採購。（中新社）

香港 貿發局主辦的第51屆香港玩具展6日起一連4日於灣仔會展舉行，連同同展期的嬰兒用品展、國際文具及學習用品展，3個展覽共有逾2500家、來自34個國家或地區的參展商；據悉，截至新年前展覽已收到逾5萬名買家登記，逾六成為非本地買家，若所有非本地買家為高端過夜旅客推算，3個展覽可帶來約2.7億元（港元，下同，約347萬美元）消費。

明報報導，貿發局副總裁張淑芬表示，參展的大多為「高端」過夜旅客，並引述旅發局2023年數據稱每名高端過夜旅客平均消費近9000港元（約1157美元），較一般旅客高，香港眾多的大型會展活動將可惠及香港零售、餐飲、酒店等行業，為香港帶來經濟效益。

張淑芬表示，貿發局已組織逾200個買家團在展覽期間赴港採購，包括大型網購平台Amazon 、天貓等；為吸引國際買家和展商留港過夜消費，貿發局已跟4間航空公司和逾40間酒店接洽，推出8%至20%的機票 折扣和各種酒店套票，一晚酒店最平約600元，最貴則4000多元。她稱，讓高端旅客赴港消費，推動「會展經濟」。

貿發局今年將舉辦約40個大型展覽和國際會議，數量跟去年相若。張淑芬稱，貿發局的展覽於新冠疫後已恢復約九成，相信隨著國際航班今年全面復常，展覽能吸引更多國際旅客，加快行業復甦。

文匯報報導，根據香港旅發局公布，2023年，會展旅客的留港時間平均達3.7晚，較整體旅客平均留港的3.2晚為高。訪港過夜會展旅客的人均消費超過8000元，比整體入境旅客高出約兩成至三成。同時，在訪港過夜會展旅客中，約半數來自國際市場，比例高於整體旅客（約25%）。而在去年1月至6月約2100萬人次的整體訪港旅客中，過夜會展旅客錄得70萬人次，回復至2018年同期水平約八成，是復甦最快的客群。

此外，根據特區政府去年11月公布的2025年上半年盛事年表，共有93個項目，涵蓋不同範疇，估計將會吸引約84萬旅客參與，為香港帶來約33億元（約4.2億美元）的消費額，經濟增加價值約為18億元（約2.3億美元）。