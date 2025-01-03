我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

九龍城寨、破．地獄賣座救不了 港去年票房13年來最差

香港新聞組／香港3日電
由香港演員許冠文（左）與黃子華（右）攜手主演的港片「破·地獄」，票房迄今收逾1.4億港元（約1800萬美元），創歷年港產片最高票房紀錄。（中通社）
由香港演員許冠文（左）與黃子華（右）攜手主演的港片「破·地獄」，票房迄今收逾1.4億港元（約1800萬美元），創歷年港產片最高票房紀錄。（中通社）

香港去年有9間戲院結業或停業，香港票房有限公司2日公布2024年中西票房總收入，單計香港地區，全年票房總收入約13.4億元（港元，下同，約1.7億美元），按年減6.2%，倒退至2011年水平。不過，港產片票房則是2004年起首次高於好萊塢電影，其中「破．地獄」票房迄今收逾1.4億元（約1800萬美元），創歷年港產片最高票房。

明報報導，香港票房有限公司每年統計中西票房總收入，2日公布2024年港澳兩地的票房總收入為約14.2億元（約1.8億美元），按年跌5.9%；倘單計香港，2024年則是約13.4億元，按年跌6.2%。該公司表示，撇除新冠疫情期間不能直接比較，香港票房總收入是13年來最低，香港電影工作者總會發言人田啟文形容，電影業生態鏈「嚴重受挫」。

但可幸的是，港產片2024年表現不俗，票房收入是2004年以來首次高於好萊塢電影，兩者相差5.5%。去年最高票房的10部電影中，港產片及外國電影各占一半，港產片占據首兩位。其中票房冠軍「破．地獄」在香港有約1.4億元票房，打破港產片紀錄，由於電影仍在上映中，成績或會再創新高；第二名的「九龍城寨之圍城」則有近1.1億元。其他票房位列前十的港產片依次為「焚城」（約4105萬元）、「飯戲攻心2」（約3736萬元）及「盜月者」（約2755萬元）。

香港01報導，資料顯示，2020年因受疫情影響戲院被勒令三度停業共116天，全年票房總收入為5300多萬，而2021年停業48天，損失農曆新年黃金檔期，其後有限制觀眾入座率措施，全年票房為12億。

田啟文表示，香港整體票房收入減少，去年累計9間戲院倒閉，亦有後製公司相繼結業，形容電影業的生態鏈嚴重受挫。他稱對去年出現兩齣票房破億的港產片感高興，但不能單憑一兩部電影的票房理想便「自欺欺人」，「市場個餅沒有變大，現實是『破．地獄』上映後，其他電影也沒有什麼好結果」。

田啟文稱電影業從業員過去一年「開工嚴重不足」，「基本上是在艱苦的情况下繼續等待，所有工種也受影響」。他續指去年上映的多齣港產片均是「存貨」，新開拍的電影並非特別多，絕大部分是即將上映的賀歲片及「首部劇情電影計畫」下的電影。

他期望政府貫徹以往效率，每年推展新一輪「首部劇情電影計畫」，而非兩年一次，「始終政府有帶頭作用，至少有人開到戲」。

香港 疫情 好萊塢

上一則

貴州茅台是大肥羊？第三個前老董被查 前兩個都判無期

下一則

港拚會展經濟 3展覽登場估迎5萬客 料進帳350萬美元

延伸閱讀

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
經濟不景氣 中去年電影票房跌回10年前 觀影人次少3億

經濟不景氣 中去年電影票房跌回10年前 觀影人次少3億
「魔法壞女巫」超越「媽媽咪呀！」 刷新票房紀錄

「魔法壞女巫」超越「媽媽咪呀！」 刷新票房紀錄
家庭電影稱霸周末票房 「音速小子」打敗「獅子王」

家庭電影稱霸周末票房 「音速小子」打敗「獅子王」

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元日凌晨在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自搜狐新聞）

福建最長壽人瑞123歲元旦辭世 長壽秘訣曝光

2025-01-02 02:00

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣