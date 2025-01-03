九龍城寨、破．地獄賣座救不了 港去年票房13年來最差

由香港演員許冠文（左）與黃子華（右）攜手主演的港片「破·地獄」，票房迄今收逾1.4億港元（約1800萬美元），創歷年港產片最高票房紀錄。（中通社）

香港 去年有9間戲院結業或停業，香港票房有限公司2日公布2024年中西票房總收入，單計香港地區，全年票房總收入約13.4億元（港元，下同，約1.7億美元），按年減6.2%，倒退至2011年水平。不過，港產片票房則是2004年起首次高於好萊塢 電影，其中「破．地獄」票房迄今收逾1.4億元（約1800萬美元），創歷年港產片最高票房。

明報報導，香港票房有限公司每年統計中西票房總收入，2日公布2024年港澳兩地的票房總收入為約14.2億元（約1.8億美元），按年跌5.9%；倘單計香港，2024年則是約13.4億元，按年跌6.2%。該公司表示，撇除新冠疫情 期間不能直接比較，香港票房總收入是13年來最低，香港電影工作者總會發言人田啟文形容，電影業生態鏈「嚴重受挫」。

但可幸的是，港產片2024年表現不俗，票房收入是2004年以來首次高於好萊塢電影，兩者相差5.5%。去年最高票房的10部電影中，港產片及外國電影各占一半，港產片占據首兩位。其中票房冠軍「破．地獄」在香港有約1.4億元票房，打破港產片紀錄，由於電影仍在上映中，成績或會再創新高；第二名的「九龍城寨之圍城」則有近1.1億元。其他票房位列前十的港產片依次為「焚城」（約4105萬元）、「飯戲攻心2」（約3736萬元）及「盜月者」（約2755萬元）。

香港01報導，資料顯示，2020年因受疫情影響戲院被勒令三度停業共116天，全年票房總收入為5300多萬，而2021年停業48天，損失農曆新年黃金檔期，其後有限制觀眾入座率措施，全年票房為12億。

田啟文表示，香港整體票房收入減少，去年累計9間戲院倒閉，亦有後製公司相繼結業，形容電影業的生態鏈嚴重受挫。他稱對去年出現兩齣票房破億的港產片感高興，但不能單憑一兩部電影的票房理想便「自欺欺人」，「市場個餅沒有變大，現實是『破．地獄』上映後，其他電影也沒有什麼好結果」。

田啟文稱電影業從業員過去一年「開工嚴重不足」，「基本上是在艱苦的情况下繼續等待，所有工種也受影響」。他續指去年上映的多齣港產片均是「存貨」，新開拍的電影並非特別多，絕大部分是即將上映的賀歲片及「首部劇情電影計畫」下的電影。

他期望政府貫徹以往效率，每年推展新一輪「首部劇情電影計畫」，而非兩年一次，「始終政府有帶頭作用，至少有人開到戲」。