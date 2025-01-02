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鼓浪嶼號4月重返 香港出發前往日、越 料1年吸8萬客

香港新聞組／香港2日電
中國旅遊集團所屬星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼」號香港啟航儀式，1日在尖沙咀海港城碼頭舉行，將全面開啟以香港特區為母港的國際航線。（中新社）
中國旅遊集團所屬星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼」號香港啟航儀式，1日在尖沙咀海港城碼頭舉行，將全面開啟以香港特區為母港的國際航線。（中新社）

內地郵輪「鼓浪嶼號」在疫情後重回香港，將於4月起以香港作為母港，提供前往日本及越南等「一程多站」的國際航線。郵輪公司1日晨在尖沙咀海運碼頭舉行啟航儀式，指今次航班代表「鼓浪嶼號」正式重返香港市場，開啟以香港為母港的國際航線。

文匯報報導，旅遊事務專員張馮泳萍1日在啟航儀式上致辭時說，「鼓浪嶼號」加入香港，不僅豐富了旅客訪港參與郵輪旅遊的選擇，也為香港及大灣區旅遊業注入新的活力，預料每年會推出70班航次，合共帶來8萬名旅客，意義非凡。

 報導指出，她表示，中央推出便利措施，3月起放寬內地旅客以過境方式赴港参加郵輪遊，能吸引國際郵輪公司推出涵蓋香港與內地的航線。「展望未來，在國家及社會各界的支持下，我們會繼續抓緊市場動態和機遇，致力推動香港郵輪業的發展，並為郵輪公司提供適切可行的支持。」

郵輪公司指，為了讓1500名乘客在船上觀賞維港除夕倒數煙花匯演，當晚停泊尖沙咀，而非啟德郵輪碼頭；會研究日後在節日或維港上空有匯演的日子推出「公海遊」，屆時會同樣選擇停泊在尖沙咀。

據悉，「鼓浪嶼號」全船乘客已於1日晚離港，轉往海南三亞。

資料顯示，「鼓浪嶼號」的前身是「奧利安娜號」，前東家是英國老牌郵輪公司P&O郵輪，於1995年4月正式投入使用。2019年，由中國旅遊集團和中國遠洋海運集團共同出資設立星旅遠洋郵輪，並將旗下第一艘郵輪「奧利安娜號」改名為「鼓浪嶼號」。該遊輪排水量達7萬噸，設有900個房間，可載客1800人。

郵輪 香港 越南

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