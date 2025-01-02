香港元旦賽馬4.2萬人捧場創6年新高 內地馬迷翻倍

港府表示，12月31日入境處錄得合共約15萬6000入境旅客人次，經各海陸空管制站進入香港，當中內地旅客人次約12萬，占總入境旅客77%；圖為跨年香港街頭大批人流。（中通社）

跨年 煙花匯演吸引大批旅客赴港歡度佳節，元旦日香港 各個旅遊區人聲鼎沸，到處擠滿市民及旅客；尖沙咀多間名店逼爆盛況，商場的生意及人流按年升近雙位數字，反映近日巿道「旺丁又旺財」。此外，元旦賽馬逾4.2萬人捧場，創2019年以來的6年新高，全日共錄得16.42億元（港元，下同，約2.1億美元）投注額，與去年同日的16.49億元相若。

綜合大公、文匯報報導，據入境處統計，除夕（12月31日）共錄得合共約15.6萬入境旅客人次，當中內地旅客約占12萬人次，占總入境旅客77%。由於特區政府各部門做足人流疏導準備，不少旅客均滿意安排。

香港賽馬會今年繼續承襲往年傳統，元旦日舉行「好運1月1」 賽馬日，1日在沙田馬場上演11場賽事，兩個馬場合共吸引逾4.2萬名馬迷入場，是自2019年以來的新高；當中內地旅客占4120人，亦較去年元旦賽馬日上升近一倍。全日共錄得16.42億元投注額，與去年同日的16.49億元相若。

不少馬迷均指場內氣氛亦熾熱，體驗非常好。有內地馬迷更乘高鐵從廈門赴港旅遊，首站便拖著行李箱首次入馬場觀賽，直言十分刺激，令他看得很激動，亦有即場投注助興，更讚揚賽馬亦是香港具有代表性旅遊景點之一。

此外，香港素有「購物天堂」的美譽，尤其在奢侈品店林立的尖沙咀廣東道，吸引不少內地遊客「朝聖」逛街，1日商場內人頭湧湧，不少旅客拖著行李箱在商場內購物，現場人潮如鯽；有幾十位旅客在名牌皮革店外排隊輪候入場，但為買到心頭好，客人不惜等候半小時以上。

來自東北的旅客馬小姐表示，排隊等了半個鐘才能入場選購，先花費約3萬元購買一款皮包，整個訪港之旅已預算 花費十幾萬元購物。

除了購物，馬小姐亦在住宿方面大手筆，為了舒適地觀賞跨年煙花，特意入住尖沙咀一間海景房，房價大約8000元一晚，她指若日後有機會，仍會和家人來香港看煙花。

除了有在尖沙咀「血拚」的旅客外，亦有旅客期待遊歷香港不同社區。來自荷蘭的旅客楚小姐表示，此次不以購物消費為主要目的，最希望能感受到「復古港式風情」，喜歡香港特有的霓虹招牌，「想來感受城市脈搏，在中環卑利街一幅幅的壁畫前打打卡，喝杯咖啡。」

元旦日各處旅遊景點人頭湧湧，其中昂坪纜車站外更出現延綿逾百米的人龍，有旅客苦等逾一小時仍未見龍頭，相信最少要等兩小時才能登上纜車廂。