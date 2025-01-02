每5港童有1人窮 10年來僅微改善 社協倡免費提供早午餐

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 社區組織協會與兒童權利關注會1日發表報告，指政府在精準扶貧方面有所改善，為近5年最高，但仍低於及格線。不少兒童住板間劏房7年仍未獲安置，還有不少家庭節衣縮食。社協建議政府推出針對兒童貧困新措施，包括向貧困學生提供免費早、午餐，為租用不適切居所家庭提供租金 津貼和臨時房屋等。

綜合大公、文匯報報導，社協與關注會引述統計處資料指，2023年全港共有95.5萬名18歲以下兒童，當中21.5萬名生活在住戶入息中位數一半以下的貧窮家庭，有5.3萬名15歲以下兒童領綜援，港童貧窮率為22.5%，意味每5名港童有1個窮，雖較2013年24.5%略低，但也反映情況在過去10年只有輕微改善。

關注會逾5000名6至18歲會員去年底經討論和投票 ，選出10大貧窮兒童關注政策，並為其評分。其中房屋政策繼續成為一眾貧窮兒童最關注的問題，其次為醫療服務，第三則為教育問題。社協建議改革兒童發展基金及先導計畫，持續跟進貧困兒童成長進度；另全面支援貧童學習需要；並檢討綜援金額及制度等。