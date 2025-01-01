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除夕… 酒店入住95% 蘭桂坊訂座8成

香港新聞組／香港1日電
蘭桂坊越夜越旺場，部分酒吧接近滿座。（路透資料照片）
蘭桂坊越夜越旺場，部分酒吧接近滿座。（路透資料照片）

蘭桂坊協會總監張素媚12月31日表示，蘭桂坊的餐廳酒吧訂座理想，一至兩星期前已收到八成或以上的預訂；不少酒吧都有舉行倒數派對，或以勁歌熱舞等層出不窮的節目吸客，並提供優惠價格。她說，今年有倒數活動和煙花匯演，相信很多人都願意外出消費，與2023年同期相比最少有10%至15%生意上的增幅。

蘭桂坊越夜越旺場，市民及遊客絡繹不絕，部分酒吧負責人亦到街外招攬客人，部分酒吧接近滿座。酒吧負責人唐小姐表示，生意情況較預期好，內地客人較多，無論市民或遊客消費亦較為「鬆手」，每檯大約300元（港元，下同，約38美元）左右，並笑言全晚可做多幾輪生意。

大公報報導，灣仔會展中心內的環球自助餐餐廳「薈景」，12月31日晚提供除夕特別活動，若光顧自助晚餐的顧客，每位加300元可參加，非惠顧自助晚餐的顧客收費380元（約49美元），可於晚上11時至凌晨1時，享用無限量供應的甜品及氣泡酒等，並在鄰近金紫荊廣場的專屬觀賞區欣賞跨年倒數煙花匯演。會展管理公司表示，除夕特別活動名額爆滿，反應較去年更熱烈，自助晚餐的反應良好，預訂顧客數目勝去年。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，除夕假期整體旅遊市道氣氛勝2023年，12月香港舉行多項高質素活動，吸引更多內地旅客訪港，初步見到12月最後兩星期平均每日的旅客量，較2023年同期增長6%，明顯是受惠於恢復深圳赴港「一簽多行」政策。維港兩岸不少酒店訂房爆滿，相信旅客增長情況會持續至農曆新年。

明報報導，西九文化區愈夜氣氛愈熱鬧，有人帶備食物，坐在草地野餐，等待倒數。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彜表示，截至12月31日午2時，除夕酒店入住率逾95%，1日元旦則逾90%，略少於2023年，但2023年除夕是周日，難以比較，相信恢復一簽多行及增加自由行城市等措施下，赴港旅客會逐漸增加。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，維港兩岸不少酒店訂房爆滿，相信一簽多行恢復帶動旅客增長會持續至農曆新年。

另外，公立醫院第一名元旦寶寶1日零時7分在威爾斯親王醫院出世，是一名男嬰，重3.375公斤，母子平安。

蘭桂坊越夜越旺場，部分酒吧接近滿座。（路透資料照片）
蘭桂坊越夜越旺場，部分酒吧接近滿座。（路透資料照片）

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