2024港股漲近18% 十大屋苑成交增11% 業界看好2025房市

新的一年，香港市場上有多個項目排隊登場，合共涉及逾1700伙。圖為市民觀看「綠置居」建築模型。中新社資料照片

香港 樓市受到全面撤辣，以及施政報告「組合拳」撐市刺激，購買力釋放，十大指標屋苑2024年交投量重上2000宗，達2132宗，按年反彈逾一成一。踏入新一年，發展商加快部署新一年推盤步伐，市場上有多個項目周內排隊登場，合共涉及逾1700伙。展望2025年，業界料減息周期將持續，加上中央積極刺激經濟及樓市，相信2025年樓價止跌回升。

此外，香港股市2024年最後一個交易日只有半天交易，恆生指數在連續兩天小跌後收漲0.09%封關。全年來看，恆指上漲近18%，上升逾3000點，結束4年連跌態勢，高低點數波動逾8400點。

綜合大公報等港媒報導，中原地產統計，2024年12月十大屋苑共錄153宗成交，按月跌3.8%；全年合共2132宗，按年回升11.6%。樓價方面，只有沙田第一城錄得按年升幅，最新平均實用呎價報1萬2861元（港元，下同，約1654美元），按年漲3.9%；其餘9個屋苑均向下調整，鴨脷洲海怡半島平均實用呎價錄1萬4388元（約1851美元），按年下調1.6%，跌幅已屬最小；鰂魚涌康怡花園平均實用呎價1萬2377元（約1592美元），按年削13.5%，為十大屋苑中最傷。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，特區政府2024年初為樓市全面撤辣、下半年連續減息3次，令二手成交漸見曙光，全年以量升價跌收結。踏入2025年，料減息將會持續，吸引更多資金流向樓市，加上內地積極推出不同政策刺激經濟及樓市，相信將見成效，樓市帶來新動力，樓價有望止跌回升。

被喻為樓市寒暑表的鰂魚涌太古城，2024年交投量增近三成，創3年新高。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城全年錄304宗買賣，按年升29.9%，最新平均實用呎價按年僅跌4.2%。

十大屋苑中，沙田第一城為2024年唯一價量齊升。中原地產副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城全年共錄得245宗買賣，較2023年的220宗增11.4%；12月平均實用呎價12861元，較2023年同期1萬2383元（約1593美元）上升3.9%，跑贏大市。展望2025年，息口向下，供平過租現象重臨，有望帶動轉租為買或投資 者入市。

另在新盤方面，據報導，世茂集團的九龍延坪道9號，今日命名及公布最新部署；會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12C期、SEASONS系列最後一期壓軸項目，明日命名及公布最新部署；旭日國際發展位於屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣第2期，將於明日公布最新一輪銷售部署。協成行發展的筲箕灣現樓新盤傲華，新近已開放示範單位參觀，項目最快下周開價。