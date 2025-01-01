煙花耀香江 40萬人跨年擠爆維港 李家超夫婦與民倒數

主題為「幸福樂章」的新年煙花音樂匯演在香港維多利亞港上空上演，本次匯演歷時12分鐘，首次在香港展示「七彩祥雲」煙花特效，並通過演繹「金、木、水、火、土」五種元素的不同形態，展現自然與生活的緊密聯繫，傳遞對美好生活的祝願，迎接新年到來。 （中新社）

除夕夜，維港兩岸光影交織，火樹銀花，市民與中外遊客約40萬人在歡聲笑語中送舊迎新，「跨年 潮」熱爆香江。「五、四、三、二、一」，隨著倒數的歡呼聲響起，跨年煙花璀璨閃耀，「七彩祥雲」傳遞美好祝願，「幸福樂章」在香港 夜空奏響，2025來到了。

大公報報導，除夕夜，行政長官李家超和太太到尖沙咀出席倒數活動，並跟土瓜灣社區客廳家庭的大朋友和小朋友一同觀賞璀璨奪目的跨年煙花匯演。他們祝願大家新年進步，心想事成，更希望大家於2025年跟親朋好友共享社會繁榮穩定，於新一年展開美好新一頁。

據報導，跨年倒數煙花匯演1日凌晨在維港夜空上演，今年的跨年煙花以「幸福樂章」為主題，五幕歷時12分鐘，闊1300米，橫跨中環至北角一帶，吸引40萬人在維港兩岸觀賞。

主題為「幸福樂章」的新年煙花音樂匯演在香港維多利亞港上空上演，吸引香港市民及旅客到場觀賞。 （中新社）

規模盛大的煙花匯演吸引大批遊客來港，入境處數據顯示，31日截至晚上9時，超過14.3萬旅客入境。有深圳旅客表示，香港的煙花匯演較內地的更有特色；有南韓 與台灣旅客說，特意來香港跨年感受熱鬧氣氛，並會順道購物。

報導指出，在尖沙咀海濱一帶，晚上人山人海、水洩不通，不少人提前到來「霸定靚位」；有深圳旅客表示，第一次在香港觀賞跨年煙花，為了選個好位置，大約下午3點已到達，打算看煙花後到附近找地方吃「消夜」。

觀看煙花人潮帶動尖沙咀一帶餐飲生意，K11 Musea商場內的奶茶外賣店大排長龍，數條街外的食肆門外亦出現人龍。廣東道名店外31日出現人龍，有名店門外有約30人輪候入店。

報導稱，旅遊業人士表示，維港兩岸不少酒店的訂房已經爆滿，相信與深圳赴港「一簽多行」恢復推行，帶動旅客增長，預料情況持續至新春。

入境處表示，昨日截至晚上9時，出入境旅客總數逾77萬人次，包括39.8萬入境，37.2萬出境。入境旅客有14.3萬人次，包括約10.8萬內地旅客，其他旅客約3.5萬人次。

此外，醫院管理局1日凌晨公布，公立醫院2025年第一位元旦寶寶，於1日凌晨零時07分，在沙田威爾斯親王醫院出世，是一名男嬰，重3.375公斤，母子平安。醫管局祝寶寶快高長大、健康成長。