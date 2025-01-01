香港啟德郵碼營運重招標提前 最快年底

香港示意圖。(圖：shutterstock)

特區政府前日公布「香港 旅遊業發展藍圖2.0」，當中提到2025年會為啟德郵輪碼頭的營運重新招標。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指出，現時郵輪碼頭營辦合約至2028年才屆滿，不過，營辦郵輪碼頭需要兩三年時間進行規畫和準備，如果等到現行合約屆滿才招標便會太遲，期望提早招標，屆時可做到無縫交接；並料最快2025年底至2026年初會有結果。

香港文匯報報導，「藍圖2.0」提出郵輪旅遊發展行動計畫，鼓勵更多郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊及利用香港作為母港。現時啟德碼頭營辦商租約至2028年屆滿，羅淑佩12月31日在電台節目上指出，2025年就為郵輪重新招標，是希望預留時間予營辦商規畫，歡迎新營辦商加入競爭，「不是今日（營辦商）接手明天便可安排郵輪來港，這樣的話起碼要等兩三年。」

報導指出，她表示，如現行營辦商再入標，政府一定會審視其過去十多年的表現，亦會衡量其未來策略，更好用好郵輪碼頭資源，「如果它（現行營辦商）再入標，當然會審視其十多年來的表現，以及能否配合新形勢，有一些新亮點、建議給我們。我們當然需要有更多郵輪停靠，但碼頭興建出來、有地方，如果商舖未必是最理想選擇時，又有沒有新的想法如何用好碼頭。」

她又稱，「雖然我們招標，他們（現行營辦商）到2028年才完成合約，這幾年他們都會盡力去找更多船過來、更多商機，我們覺得這樣是較好的無縫交接。」

經營啟德郵輪碼頭逾十年的營辦商環美郵輪碼頭董事總經理班智榮亦認同要及早招標，並指過往表現不差，不認為政府是考慮到營運表現而提早招標，他指，郵輪業需要長遠計畫，而2024年已開始接收3年後訂單，認為2025年招標是合適。

班智榮表示，啟德郵輪碼頭近年引入天然氣 補給站，亦有份爭取外國旅遊團乘郵輪入境內地免簽是大突破。而2025年可能有至少一間郵輪公司以本港作為母港，全年停靠香港，強調郵輪業是長遠投資 。