我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

港人外遊可能帶病毒入境 元月料進入流感高峰

香港特派員李春／香港30日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。專家預計，1月香港進入流感高峰期，倘主流病毒株轉換，或延長流感高峰期，但流感病毒目前在港仍處低水平，且非新病毒，做足預防便可防止本地爆發。

香港衛生署在踏入本月下旬時說，新呼吸道樣本中檢測到季節性流感病毒的百分比、公立醫院流感相關入院率、普通科門診和私家醫生診所的流感樣病例等監測數據顯示，近四周香港本地季節性流感的活躍程度由低水平開始上升。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，衛生署數據顯示，香港兩周前的流感病毒檢測陽性百分比約為1.35%，高於對上一周的1.09%，隨著到內地、台灣、日本及新加坡等地旅遊的港人陸續返港，可能會持續將流感病毒帶入境，幾周後陽性比率或進一步升至4.94%基線水平，意味下月有機會踏入流感高峰期。

 許樹昌稱，目前沒有「水晶球」準確預測流感爆發多久，但今年香港整體多了5%人口接種流感疫苗，接種劑數達174.5萬，爆發情況理應不差於去年。主流病毒株一旦由甲型H1N1轉為H3N2，可能令爆發期接續出現，導致流感季節延長。

他指出，香港12歲及50至64歲群組的流感疫苗接種率有所提高，但「一老一幼」，即65歲以上社區長者，以及半歲至2歲幼童接種率，仍分別只維持在約51%及16.4%，這有隱憂，比率仍未理想。今年上半年香港出現31宗兒童嚴重或死亡的流感個案，未成年人士若未打針，感染流感後出現併發症甚至死亡的風險，會較同齡的已接種人士高出三倍，其中2至5歲群組的風險更會高達6.4倍。

流感疫苗 香港 檢測

上一則

世界最長高速公路隧道／天山勝利隧道貫通 穿越只20分鐘

下一則

深海考古船「探索三號」來了 能雙向破冰 闖極區沒問題

延伸閱讀

香港1月進入流感高峰期

香港1月進入流感高峰期
移民專頁／入境啟動I-551 有效期限一年

移民專頁／入境啟動I-551 有效期限一年
醫藥／壯男流感3天就命危 注意4險兆

醫藥／壯男流感3天就命危 注意4險兆
陳菊流感住院又腦血管阻塞 醫指：她是雙重高風險族群

陳菊流感住院又腦血管阻塞 醫指：她是雙重高風險族群

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
家長被踢出群前後的聊天紀錄截圖。（取材自上游新聞）

「最晚半夜12點還在布置作業」 中家長懟師竟被踢出群

2024-12-29 07:30

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起