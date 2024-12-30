香港馬鞍山風鈴木粉紅花海 港人讚似日本花林

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木近日盛開，現一片粉紅色花海。不少市民29日前往打卡，有攝影愛好者讚「雖然香港沒櫻花，但有這些花都很美，與日本 的花林有些相似」。有人甚至走出馬路拍照，一度令車輛要停下等候，警察其後到場，阻止市民走出馬路。

香港01報導，紫花風鈴木在冬日綻放，金黃色的陽光灑在一片粉色花海，在藍天的襯托下，成為香港一抹美麗風景。早上10時許，有數十名市民慕名而來，到西沙路觀賞紫花風鈴木，拍照「打卡」。

紫花風鈴木屬紫葳科落葉喬木，樹高可達30米，每年12月至3月盛開。紫花風鈴木開花時花多葉少，可將整個樹冠染成紫紅色。

期間有人走出馬路及橫過馬路拍攝，令路上的車輛要停下讓路。警員約11時到場維持秩序，慎防意外發生。警方亦有在樹幹之間拉起橙帶和封鎖線，以免遊人踐踏草地。

在港居住逾20年的印尼人Fitda，日前在Facebook上留意到開花消息，29日特意前來觀賞拍攝。她認為天氣不錯，藍天和花海互相映襯，「好靚，看到心情好好」。不過，她認為樹幹綁上橙帶，有點大殺風景。但她理解警方的做法，因為有不少人為了打卡而踩入草叢，或破壞植物。

攝影愛好者詹先生同樣在Facebook留意到相關消息，早上帶齊相機和長焦鏡等裝備到場拍攝。他指，港府 在上水天平邨和葵芳等地均有種植紫花風鈴木，不過只得寥寥幾棵，難以看到一片花海。這次西沙路種滿一整排紫花風鈴木，相比之下較美麗。他又表示雖然紫花風鈴木未能媲美日本櫻花，但多棵樹層層疊疊，與日本的花林有些相似。

除了西沙路外，康文署網站「康文賞花情報」指現時荔枝角公園、天水圍公園及屯門公園均有盛開的紫花風鈴木。