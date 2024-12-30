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投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

香港邀富人移民 吸金逾28億美元 已網羅17.5萬人才落戶

香港新聞組／香港30日電
港府3月推出「新資本投資者入境計畫」以來，已「吸金」超過220億港元。圖為香港國際金融中心大廈及維多利亞港。（中新社）
港府3月推出「新資本投資者入境計畫」以來，已「吸金」超過220億港元。圖為香港國際金融中心大廈及維多利亞港。（中新社）

香港在外資退潮中，今年3月推出「新資本投資者入境計畫」，吸引高淨值人士落戶，申請門檻為淨資本3000萬元（港幣，下同，約386.4萬美元）。港府迄今至少收到753件申請，其中595件獲原則上批准，香港因此「吸金」超過220億元（約28.3億美元）。

港媒報導，上述數據為香港投資推廣署自新資本投資者入境計畫推出後，統計至本月13日的數據。而在獲原則批准的595件中，有202件獲投資推廣署核實符合投資規定的申請，175件獲入境處正式批准，即完成投資，當中已有138名申請人已赴港，並有119人攜帶受養人。

該計畫今年10月經過優化調整，容許申請人投資住宅物業，單一物業成交價須為5000萬元或以上，而包括住宅及非住宅物業的房地產投資，獲計入符合最低投資門檻要求的總投資上限為1000萬元。

香港工業界立法會議員吳永嘉表示，具意向的投資者中，亞洲人或亞裔占比不少，遵循「落地生根」傳統文化，多樂意購買住宅，10月調整過後的計畫具吸引力。不過，有多名香港立法會議員認為該門檻「略高」，建議港府在不引起炒房的條件下，考慮適當下調門檻。

此外，文匯報報導，港府勞工及福利局局長孫玉菡表示，各項人才計畫成效斐然，2022年底至今已有17.5萬名人才到港，其中多名國際體壇巨星先後成為香港居民，更向全球發出訊息：「香港是一個有巨大吸引力的國際城市！」港府會繼續主動出擊於全球網羅頂尖人才，並將重點轉為挽留人才，「香港機遇處處，我們提供的是一個發展平台。」

自2022年底起截至上月底，港府各類人才計畫共收到42萬宗申請，批出26萬宗，當中17.5萬人已到港，連同他們一併帶來的配偶與子女，已為香港增加約35萬人口。單計高端人才通行證計畫接到約11.1萬宗申請並批出逾8.8萬個名額。

國際籃球明星馬布瑞、桌球世界冠軍奧蘇利雲及特魯姆普已先後成為香港居民，孫玉菡指他們在眾多國家及地區中選擇了香港，「正是一個最好的方法展示給世界看，香港是吸引的地方。透過他們親述香港的吸引力，勝過千言萬語。」

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