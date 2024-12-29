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瑞幸咖啡看好香港 一口氣開設5間門店

香港新聞組／香港29日電
瑞幸咖啡在香港連開五間門店，以首杯飲品15.9元、價格低過星巴克吸客。（取材自香港01）
瑞幸咖啡在香港連開五間門店，以首杯飲品15.9元、價格低過星巴克吸客。（取材自香港01）

在內地收入跑贏星巴克的「咖啡龍頭」瑞幸咖啡進軍香港，昨日一口氣開設五間門店，顯示對香港市場全面投入及信心，未來也考慮擴張。瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一表示，香港作為國際化城市，有著濃厚的咖啡文化，香港今年咖啡市場的總規模達24.5億美元，且消費者對物超所值的優質咖啡有龐大需求，瑞幸對香港市場前景充滿信心。

大公報報導，瑞幸咖啡昨日分別在上環德輔道中、尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心MCP、旺角新之城及沙田中心開設門店。

香港中小企經貿促進會會長黃達勝表示，香港作為國家最國際化的城市，一向發揮著聯通國際的作用，特別是香港很多制度與營商文化與國際接軌，可成為內地品牌進軍國際市場前先「試水溫」，再作一定調整後，才進軍國際市場會較有勝算。「香港作為國際金融、商貿、會展及旅遊中心，每年有大批世界各地人士來港，可以收集不同地方人士的口味要求，故在香港開店之目的，絕非單純為開設本地市場，而是善用香港國際化的環境，為進軍國際市場做好準備。」

香港中華出入口商會副秘書長李志峰則表示，香港已經成為內地品牌走出去的兵家必爭之地，因很多外國投資者都很看重香港市場，故要求品牌必須在香港能夠立足，這亦說明為何眾多品牌選擇在香港落戶。

對於市民對瑞幸產品的評價，在銀行工作的市民Jenice表示，自己就住在附近，儘管平時很少喝咖啡，但考慮到開業首日，也來這裡湊熱鬧。

香港 咖啡 星巴克

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