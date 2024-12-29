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香港維港煙火無人機匯演 丁財兩旺 旅客讚嘆

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

無人機閃耀西九龍文化區的夜空，拼湊出一幕幕憨態可掬的大熊貓圖案，其間不時與璀璨煙火交織，襯托圍觀市民及旅客的尖叫聲及歡呼聲，將全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演推向新境界。歷時約10分鐘的匯演共7幕，其中3幕結合煙火效果，包括瀑布型和閃爍型煙火效果。其間，香港六隻大熊貓圖案齊齊亮相，令在場市民讚嘆不已。

文匯報報導，有市民認為這次匯演十分精采；有廣州遊客特地為欣賞今次匯演而安排7天訪港行程；有加拿大赴港旅客更表示，香港的無人機表演十分新穎，日後或會為無人機表演再來香港旅行。

昨日距離匯演開始尚有兩、三小時，西九文化區海旁草坪處聚集大批市民霸位看表演，鄰近海旁更是人山人海，已無法進入，二樓觀景台亦十分擁堵，僅剩一條能容納一人通過的小路。有市民表示，昨午1時多已駕車到西九霸位，並自備凳子坐在海旁等表演。

主辦單位在現場設置舞台，供香港青年協會舞導社駐唱，為市民助興，寒風中更增添火熱活力，附近聖誕市集攤位生意也被帶旺，現場多處大排長龍。

主要售賣酒品的PD Jemmuelson，店員萬先生表示，受惠於煙火無人機表演，生意額比平日增加五成左右。另一攤位Fikafabriken×Furbabies主打肉桂捲、紅茶等輕便小食。店員黃先生表示，今次有因應煙火無人機匯演補貨，生意額比平日增加三成左右。

晚上8時15分，萬眾期待的無人機匯演拉開帷幕，千架無人機飛上夜空，機身點點燈光閃爍不斷拼砌成不同的熊貓圖案及富香港特色的街景如鐘樓、電車及帆船等圖案，與維港夜景相輝映。

這次是香港首次無人機搭載煙火的表演，部分無人機搭載煙火在半空綻放，為觀眾帶來驚喜，最教人拍案叫絕是無人機組成六隻熊貓圖案，贏來不少市民掌聲。

無人機 香港 加拿大

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