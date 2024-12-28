跨年維港煙花12分鐘 闊度長達1300米 港：遊客盡量留1晚

香港跨年煙花匯演的煙花特效「繁花盛放」，以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花。（取材自香港旅發局模擬圖片）

2024年即將過去，市民、遊客期待在新的一年聽到「幸福樂章」。旅遊發展局宣布，31日跨年 晚上在維港舉行跨年倒數活動。煙花匯演將持續12分鐘，闊度長達1300米，從中環橫跨至北角，將加入首次在香港展示的「七彩祥雲」煙花特效。港府預計凌晨維持服務口岸會非常繁忙，呼籲赴港參與元旦倒數遊客盡量留港一晚。

大公報、文匯報報導，去年跨年有約38萬人在尖沙咀區歡度佳節，警方預料今年人數相若，不少為內地旅客。羅湖口岸通關時間由凌晨零時延長至元旦凌晨2時，深圳灣口岸由凌晨零時改為通宵服務。

港鐵市區路段通宵服務，東鐵線金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至元旦凌晨零時56分開出，羅湖開出尾班車延至元旦凌晨2時30分。尖沙咀海港城 一帶許多餐廳將延長營業時間。

今年跨年的跨年倒數煙花主題為「幸福樂章」，共分五幕，闊度達1300米，持續12分鐘。煙花表演將包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」，以及首次在香港展示的「七彩祥雲」。旅發局將安排5艘躉船及16艘浮船，組成前後排列的陣型，從多層次及角度發放煙花。

煙花的設計由北京奧運開幕和閉幕式的煙火項目主管劉琳參與。他從大自然中的五種元素獲得靈感，分別是金、木、水、火和土，傳遞對美好生活的祝願。

此外，三座港島地標建築的樓頂也將進行煙火表演，每15分鐘發放四次「許願流星」，象徵著甜蜜、健康、常樂和富足。灣仔會展的外牆設有巨型倒數時鐘，讓市民一同參與倒數。

海港城宣布，將於跨年夜在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將吸引大量市民和旅客參與。此外，海港城多間餐廳將於跨年夜營業至凌晨，與大家一同倒數迎接新一年。有餐廳表示，其座位已被全部預訂，跨年當天的特色門票也已售罄。

港鐵方面，本地鐵路線及7條輕鐵路線將通宵行駛（不包括機場快線、迪士尼 線及往返羅湖和落馬洲站的東鐵線）。此外，迪士尼線及港鐵巴士506、K51和K54的服務時間將會延長。東鐵線往返落馬洲站的服務不會延長，而往返羅湖站的服務將會延長。

巴士方面，17條特別巴士路線將於凌晨提供特別巴士服務，35條巴士線會加強服務或延長服務時間，八條專線小巴路線會延長服務時間。