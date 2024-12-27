避美國加關稅風險 港企擬遷供應鏈「空運費已漲7成」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

為避免川普 明年1月上任後加徵關稅 帶來成本上升，許多美國進口商和中國出口企業紛紛加快進度將高附加值貨物運送到美國。部分港商亦考慮將供應鏈轉向海外。此外，據空運和海運物流和貨運代理企業透露，目前赴運美國東部的價格大幅上升，其中空運每公斤上漲七成，海運價格亦增兩成。

大公、文匯報報導，國泰達鳴集團主要從事精密製造，目前在內地和香港等地擁有超過6000名員工、六大生產基地。集團總裁吳健宏表示，有意在泰國投資 設廠，通過當地出口美國，避免美對華徵收高關稅的影響，目前積極籌劃和推進，惟未有透露具體投資金額。

同樣從事精密部件鑄造業務的港企力勁科技行政總裁劉卓銘指出，公司有大量先進汽車鑄造設備出口美國，許多大型車商是其客戶。為應對可能增加關稅的衝擊，現正考慮在美國設立工廠，因本地供應可以降低大量物流成本，也可以避免高關稅。

此外，在深圳和中山兩地設廠的港企鴻利達精密組件有限公司高管梁秉然表示，為方便滿足美國客戶需求，公司數年前已在馬來西亞開設工廠，目前擁有員工逾100人。如美國再度加徵關稅，公司將有更多業務轉由馬來西亞工廠生產。

另一方面，深圳天翼通國際貨代總裁李孔石表示，從2010年以來，公司國際空運出口貨量連續多年保持深圳機場出口貨量排名前三。由於關稅成本增加影響銷售和利潤，所以很多美國進口商要求中國出口商加快交貨。

李孔石稱，「目前我們出口貨物運力緊張，空運到美國東部的價格高企，公司運營資金需求量巨大，目前每公斤為50元（人民幣）左右，較平時30元左右上漲近七成。現在美國一些貨主考慮川普上任對華商品加徵關稅，因此紛紛提前備貨，避免之後關稅成本上升帶來的不利影響。」

從事海運業務的中進國際董事總經理唐毅指出，出口美國的空運貨物都是高貨值商品，最近海運主要運送高貨值商品，數量亦較大，主要是高附加值的精密儀器和醫療器等。「最近從深圳鹽田港到美國東部海運價格較平時上漲約兩成。」

唐毅稱，11月初川普再度當選美國總統後，一些出口企業便開始籌劃趕出貨，11月中旬以來陸續將貨物付運。「如12月底才發貨，尤其是去美國東部港口，大型貨運班輪航程比較長，估計要50天左右，於2月底3月中才能到達美國，屆時可能面對加徵關稅的問題。因此，美國貨主紛紛要求提前發貨，所以運費出現相應的上漲。」

據悉，除了港企，內地也有企業在尋找海外設分廠的目的地，包括東南亞的越南、印尼、泰國，以及墨西哥等地。