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港聖誕假期大批內地客消費 黃金珠寶業嘆：旺丁不旺財

香港特派員李春／綜合報導
今年聖誕假期期間，香港多處商場、景點的人流都明顯增加。（中通社）
今年聖誕假期期間，香港多處商場、景點的人流都明顯增加。（中通社）

香港聖誕假期結束，大批港人離港，又有大批內地客進港，香港消費市道有了新變。飲食業稱人流和消費額均有增加，黃金珠寶業則抱怨「旺丁不旺財」。

近來一連數日，都是香港出入境的高峰。大批香港人趁假期北上或外遊。香港入境處公布的數字顯示，25日聖誕節當天，香港陸空各管制站出入境共逾116.2萬人次，其中超過69萬人次出境，出境者中56.9萬是香港居民。

而21日冬至日到24日平安夜，都是香港人出境的高峰期，冬至當天離境者有45萬人次，平安夜離境人數有47.7萬人次，絕大部分離境者是經陸路口岸北上內地消費遊玩。

香港不同業者開始為聖誕假期銷情盤點。九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌說，聖誕假期人流較去年增加約一成，但消費力減弱，平均消費1萬元（港元，下同，約1287美元）以下，預計假期生意額和去年相若，形容是「旺丁不旺財」。

內地居民到香港，買各種中成藥者為多，港九藥房總商會理事長林偉文說，聖誕銷售氣氛明顯好轉，人流亦有增長，恢復深圳居民「一簽多行」後，有部分遊客首次到港，消費意欲較高，大部分藥房生意有一至兩成增長。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，今年聖誕假期生意額較去年增加約8%。雖然不少港人北上消費或外遊，但入境人次較去年多，由平安夜至今，整體市面人流增多，內地旅客較去年增加，主要因為深圳恢復「一簽多行」政策，再加上香港舉辦不同活動，如煙火表演等，都能吸引旅客和香港市民消費。

聖誕期間香港舉辦「冬日美食節和冬日購物節」，不少香港人提前買年貨。有賣海味攤主說，今年展期與農曆新年較近，部分顧客都是購買一些過年食品，但消費意欲較以往差，留意到部分顧客會選擇購買次一等貨品，平均消費額200至300元，主要消費者都是香港居民。

售賣日本酒類、果汁等的商家則認為，人流已回復到疫情前水準，但消費意欲只有疫情前約四成，疫情過後消費者消費態度變得謹慎。

聖誕假期內地客明顯增加，一個來因是香港舉辦各種節慶活動。西九海濱一連三日舉行「冬日維港水上煙火」表演。西九文化區說，平安夜及聖誕正日合共有超過15萬人次到西九藝術公園歡度聖誕，西九文化區在26日晚最後一次煙火表演，繼續實施人潮管理。

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