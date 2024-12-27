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美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

香港新聞組／香港27日電
制裁內地及香港官員依據的「香港人權與民主法案」授權條款，美延續制裁條款5年，港府表達強烈不滿；圖為香港高等法院前的香港區旗和中國國旗。（路透）
制裁內地及香港官員依據的「香港人權與民主法案」授權條款，美延續制裁條款5年，港府表達強烈不滿；圖為香港高等法院前的香港區旗和中國國旗。（路透）

美國國會本月中通過「國防授權法案」，當中將引用以制裁香港及內地官員的「香港人權與民主法案」制裁授權條款延長五年，美國總統拜登在24日簽署生效。26日，港府表示強烈不滿和堅決反對，稱美國在港享有龐大經濟利益，提醒若美方一意孤行，最終只會損害美國及在港美國企業的利益。

明報報導，美國國會2019年11月通過「香港人權與民主法案」，當中第7條授權美國總統可制裁任何侵犯香港人權的人，包括限制其在美國的財產轉讓，以及禁止入境美國。第7條設日落條款，條文本身連同相關制裁措施於本月20日終止。美國參眾兩院通過的「國防授權法案」中，將制裁條款延長至2029年11月。

據報導，港府發言人發新聞稿強烈譴責美方「公然叫囂提出所謂制裁」，強調香港對制裁「嗤之以鼻，無懼要脅，堅定不移履行維護國家安全的責任」。港府表示，主權國家都會制定維護國安法律，美國至少有21部，批評美方是雙重標準。

報導指出，正當美國政界關注香港規避美國制裁，港府指出，一直全面和嚴格執行聯合國安理會制裁，包括監察和巡查可疑的香港公司，防止規避聯合國制裁。發言人續說，一直實施全面及嚴謹有效的戰略物品出入口制度，並通過中央政府積極參與「化學武器公約」及「武器貿易條約」，工作成效「一直獲得各貿易夥伴的尊重和認同並一向備受國際認許」。

報導稱，「港區國安法」2020年實施後，美國先後制裁多名內地和香港官員，當中依據包括時任總統川普的行政命令、「香港人權與民主法案」及「香港自治法案」。至今有42名內地及香港官員遭美方制裁，包括特首李家超、前任特首林鄭月娥、保安局長鄧炳強等。

Now新聞報導，港府發言人指出，美國在香港擁有龐大經濟利益，過去10年，美國對香港的貿易順差約2700億美元，美方若一意孤行，最終只會破壞本應互惠互利的關係，損害美國及其企業的利益。

香港 港府 聯合國

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