中國國產客機C919元旦起飛滬港 首航票比其他機種貴

國產客機C919元旦起執飛香港上海航線，香港運輸及物流局長已指示民航處及機管局協助。（取材自臉書）

自2025年元旦開始，中國國產大飛機C919將執飛「上海虹橋─香港 」往返航班，正式開啟中國國產大飛機在地區航線的商業運營，東航 也將成為首家使用C919在香港執飛定期商業航班的航空公司。

大公、文匯報報導，首飛香港的C919將以特別版「新皮膚」亮相，聯合中央廣播電視總台央視新聞全媒體活動，身披「閃耀中國紅」翱翔。此後C919將投入「滬港快線」定期商業航班運行，計畫每日往返一班，往返航班號分別為MU721（上海虹橋─香港）和MU722（香港─上海虹橋）。目前有關航班已經進入系統開啟銷售，旅客能夠在東航自有銷售渠道和各大在線預訂系統平台上，看到C919所執飛滬港航班的機型信息並購票。

據旅遊網站資料，東航C919明年元旦早上8時15分上海首發，網站顯示單程機票 連稅價錢最少3300元（港元，下同，約424美元），而同為東航虹橋早上來港其他航班，最便宜只有近1600元，換言之搭C919首發航班貴其他機種一倍。

在滬港人俞善惠今年6月曾乘坐由C919執飛的滬港商業包機，時隔半年回想起當時的體驗，她依然讚不絕口。「非常好！飛機內明亮乾淨，座位空間充裕，我印象最深刻的是飛機餐裡有特別定製的C919 logo蛋糕，大大增加了旅客的體驗感。」如今聽說C919就要執飛「滬港快線」，俞善惠很高興和期待。「日後可以搭乘及體驗到這架由國家自主研發及生產的大飛機往返滬港，也能讓更多的香港人可以一起見證航空業發展的重大突破，為國家感到自豪。」