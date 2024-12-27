我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

中國國產客機C919元旦起飛滬港 首航票比其他機種貴

香港新聞組／香港27日電
國產客機C919元旦起執飛香港上海航線，香港運輸及物流局長已指示民航處及機管局協助。（取材自臉書）
國產客機C919元旦起執飛香港上海航線，香港運輸及物流局長已指示民航處及機管局協助。（取材自臉書）

自2025年元旦開始，中國國產大飛機C919將執飛「上海虹橋─香港」往返航班，正式開啟中國國產大飛機在地區航線的商業運營，東航也將成為首家使用C919在香港執飛定期商業航班的航空公司。

大公、文匯報報導，首飛香港的C919將以特別版「新皮膚」亮相，聯合中央廣播電視總台央視新聞全媒體活動，身披「閃耀中國紅」翱翔。此後C919將投入「滬港快線」定期商業航班運行，計畫每日往返一班，往返航班號分別為MU721（上海虹橋─香港）和MU722（香港─上海虹橋）。目前有關航班已經進入系統開啟銷售，旅客能夠在東航自有銷售渠道和各大在線預訂系統平台上，看到C919所執飛滬港航班的機型信息並購票。

據旅遊網站資料，東航C919明年元旦早上8時15分上海首發，網站顯示單程機票連稅價錢最少3300元（港元，下同，約424美元），而同為東航虹橋早上來港其他航班，最便宜只有近1600元，換言之搭C919首發航班貴其他機種一倍。

在滬港人俞善惠今年6月曾乘坐由C919執飛的滬港商業包機，時隔半年回想起當時的體驗，她依然讚不絕口。「非常好！飛機內明亮乾淨，座位空間充裕，我印象最深刻的是飛機餐裡有特別定製的C919 logo蛋糕，大大增加了旅客的體驗感。」如今聽說C919就要執飛「滬港快線」，俞善惠很高興和期待。「日後可以搭乘及體驗到這架由國家自主研發及生產的大飛機往返滬港，也能讓更多的香港人可以一起見證航空業發展的重大突破，為國家感到自豪。」

香港 東航 機票

上一則

港聖誕假期大批內地客消費 黃金珠寶業嘆：旺丁不旺財

下一則

港熊貓經濟火熱 甜品、玩具熱銷 海外客也瘋買

延伸閱讀

俄官員：對亞塞拜然客機墜毀原因進行假設是錯誤的

俄官員：對亞塞拜然客機墜毀原因進行假設是錯誤的
香港美術指導朴若木過世 5度奪金馬、最佳影后推手

香港美術指導朴若木過世 5度奪金馬、最佳影后推手
亞塞拜然客機墜毀／機身前部爆炸燒毀 29倖存者都坐機尾

亞塞拜然客機墜毀／機身前部爆炸燒毀 29倖存者都坐機尾
亞塞拜然客機墜毀／機身破大洞 傳俄誤認烏無人機擊落

亞塞拜然客機墜毀／機身破大洞 傳俄誤認烏無人機擊落

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
中國女大生在酒店床上餵「宙斯」吃薯片。（視頻截圖）

烏克蘭知名電競手炫耀上海獵艷：女大生「初見即合體」

2024-12-20 04:30
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」