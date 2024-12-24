港首設「無感通道」 通關 沙頭角中英街刷臉進出

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 沙頭角中英街檢查站重置工程完成，23日起檢查站推行全港首個人臉辨識先導計畫，讓在中英街居住和工作的人士以「無感」方式進出中英街，其間無須停下步伐出示禁區許可證或進行指紋識別，目前已有逾4300人登記。

文匯報報導，「無感通道」兩端23日均有警員駐守，多個攝像鏡頭及感應設備從不同角度拍攝通關人士，伴隨屏幕顯示實時圖像，若通過面容比對，出口位置會有「請前進」指示。中英街檢查站是試點，其他口岸日後亦可能引入人臉辨識、「刷面」過關。

香港政務司司長陳國基23日出席檢查站開幕禮時表示，為便利進出中英街人士，港府 將原有由帳幕搭建的檢查站重置為永久檢查站，並首次引入人臉辨識科技，讓在中英街居住和工作人士率先試行以「無感通道」進出中英街。

重置的沙頭角中英街檢查站造價接近5000萬港元（約643.5萬美元），站內設多組閉路電視鏡頭，識別使用「無感通道」的人士。警務處23日向傳媒現場演示「無感通道」運作，在中英街居住及工作的人士，如持有效禁區許可證，只要預先登記就可使用「無感通道」。系統會透過人臉辨識技術比對，若匹配失敗，則會顯示紅色「請停步」，有待當值警員上前作進一步檢查。

值得注意的是，已登記「無感通道」人士，仍須隨身攜帶電子或實體禁區許可證，以便有需要時查核。

邊界警區總督察（行動）張澧騏表示，檢查站會24小時開放，兩旁各有3名警員駐守。此外，中英街檢查站亦設「人工通道」和「貨運通道」，供未有登記「無感通道」人士使用。

沙頭角居民蘇女士表示，她每日都要前往中英街買菜，有時會和子女一起，新通道允許多人一起通過，非常便利，「有時又要推BB車，又要拿物品，兩隻手都忙不過來，還要找證件，現在直接就能過去。」長者李女士亦指，從手袋中翻找證件可能會影響後續排隊過關人士，面容識別技術可省卻不少麻煩。

中英街新檢查站的設計亦別具匠心，為沙頭角增加一個新的打卡點。建築署工程策畫總監王安華表示，檢查站以舊時沙頭角支線的孔嶺站及香港舊式火車站為藍本，運用中式青磚牆、白色麻石腳線、中式窗戶、白色柱子、木製長椅，以及火車路軌上的枕石，採用簡約手法，呈現當時實用火車站的特色。