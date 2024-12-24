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粵港澳大灣區GDP贏紐約、舊金山灣區 與東京灣區並列登頂

香港新聞組／香港24日電
廣東省23日發布的報告指出，截至2023年底，大灣區經濟總量已突破14兆人民幣，超越紐約灣區和舊金山灣區，與東京灣區並肩而立；圖為遊客在白鵝潭大灣區藝術中心參觀。（新華社）
廣東省23日發布的報告指出，截至2023年底，大灣區經濟總量已突破14兆人民幣，超越紐約灣區和舊金山灣區，與東京灣區並肩而立；圖為遊客在白鵝潭大灣區藝術中心參觀。（新華社）

廣東省社會科學院與社會科學文獻出版社，23日在廣州聯合發布《粵港澳大灣區藍皮書：粵港澳大灣區建設報告（2024）》。報告指出，截至2023年底，大灣區經濟總量已突破14兆（萬億）人民幣（約合1.92兆美元），超越紐約灣區的1.8兆美元和舊金山灣區的1.38兆美元，與東京灣區並肩而立，登頂全球灣區第一梯隊。

大公報報導，大灣區GDP從2018年10.8兆人民幣躍升至2023年的超過14兆人民幣，增加了3.2兆人民幣（約4384.6億美元），相當於再造了一個深圳。大灣區經濟的「騰飛」，離不開世界級科創走廊「成型」和世界級產業集群走廊「成勢」兩大動力。

報告指出，大灣區科創走廊與產業走廊成型壯大，構建起世界級的空間廊帶。大灣區以深港河套、珠海橫琴為「兩點」，以廣深港、廣珠澳科技創新走廊為「兩廊」的科創空間布局基本成型。全長180公里的大灣區科創走廊，與舊金山灣區40公里長的101公路創新走廊、波士頓92公里長的128公路科創走廊、東京灣區110公里長的東京─橫濱─築波創新走廊並駕齊驅，帶動了珠江東、西兩岸1.1萬平方公里的經濟帶。

記者從報告獲悉，大灣區兩廊沿線地區「科技味」濃，已經構建起「大裝置＋大實驗室＋大研究中心」的高水平、多層次創新平台。截至2023年底，9個國家重大科技基礎設施在大灣區布局，30個國家重點實驗室、31家粵港澳聯合實驗室、430家省重點實驗室在大灣區落戶。

除了科創成績亮眼外，大灣區的產業集群同樣矚目。報告指出，大灣區世界級產業集群走廊正在「成勢」。隨著跨江跨海通道群建成，交通「走廊」串起世界級產業「連廊」，集中了多個兆元級產業集群。

廣州都市圈深化廣佛全域同城化，圍繞先進裝備製造、汽車、新一代信息技術、生物醫藥與健康四大領域，打造四兆級產業集群。廣東省社會科學院港澳台研究中心主任萬陸認為，粵港澳大灣區優化城市功能和分工協作，產業共振效應愈加凸顯。

產業體系方面，作為世界級的產業灣區，截至2023年底獲批組建了國家印刷及柔性顯示創新中心等5家「國」字號製造業創新中心，位居全國第一。2023年大灣區擁有華為、平安、騰訊、萬科等世界500強企業25家，另有700餘家A股上市公司。

灣區 舊金山 波士頓

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