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周星馳電影取景地鴻運冰廳餅店熄燈 港閣樓茶餐廳又少1間

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港星周星馳主演的1998年電影「行運一條龍」取景地鴻運冰廳餅店，數月前決定25日聖誕節當日結業，員工及食客紛紛表示不捨。在餐廳工作半世紀的員工表示，因店鋪夥計年紀大難以繼續經營；有食客22日光顧，感嘆閣樓茶餐廳「又少一間」。

香港01報導，1998年上映的「行運一條龍」，電影中「行運茶餐廳」快要被吳君如飾演的「姣婆四」收回鋪位而面臨結業。而現實中，位於上海街726號的鴻運冰廳餅店因員工年紀大，老闆也決定結束營運。

鴻運冰廳餅店22日雖未見人龍，但有食客光顧後，到店鋪門前打卡留念。門外的店員忙於為顧客夾麵包，顧客一個接一個，店員沒時間停下手來。餐廳內未見滿席，但數位店員仍忙得不可開交，為食客下單送餐。店內擺放著舊式茶餐廳椅桌，閣樓式設計彷彿帶顧客回到數十年前。

在餅店工作近50年的馬小姐對店鋪結業感到不捨，「客人好好，好多都由年輕吃到老」，很多客人即使移民離開後，都會回來光顧；很多夥計即使退休後都會回來幫忙打理店鋪，認為此處很有人情味。馬小姐表示，由於員工年紀漸大，店鋪在數月前決定結業，「因為個個都年紀大、麵包師傅都年紀大。」她又憶述，曾目睹周星馳當年在店鋪拍戲，認為對店鋪後來人流有正面影響。

有不少客人在得知店鋪結業後，特地過來光顧、拍照打卡留念。居於葵涌的食客周先生兩年前起研究閣樓茶餐廳，曾數次光顧此餐廳。他在上月得知鴻運冰廳餅店要結業，故22日特地再來光顧，他認為餐廳提供的奶茶及蛋撻味道不錯，價錢亦算合理。對於餐廳結業，他感到可惜，認為是店鋪租金太貴所致，嘆閣樓茶餐廳「又少一間」。

另一位食客、居於沙田區的麥先生在上周得知店鋪要結業，趁假期特意前來光顧。他認為，餐廳結業與連鎖食店進駐、北上消費有關。他又指，茶餐廳是香港傳統文化特色，對店鋪結業感到不捨，「時勢所迫冇計」。

香港 周星馳 租金

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