香港餐飲業聖誕報佳音 酒店自助餐訂滿 冬至生意勝預期

香港時代廣場設置6.5米高的粉紅聖誕樹，化身粉紅飄雪小鎮 ，讓市民遊客歡度佳節。（中通社）

香港餐飲聯業協會會長黃家和22日表示，受惠於深圳「一簽多行」措施恢復和擴展，帶動冬至消費。21日冬至飲食業界整體生意額估計達4億元（港幣，下同，約5145.8億美元），較原先預計的3.8億元為多，與去年同期比較約上升8%。現時平安夜不少酒店的自助餐已訂滿，對聖誕和新年餐飲市道感到樂觀，預計聖誕期間生意額可望達4億元，按年增長1成。

不少港人21日冬至選擇外出與家人吃團圓飯。香港餐飲聯業協會會長黃家和22日表示，冬至市道不俗，飲食業整體生意額初步估計可達4億港元，非常接近疫情前水平。（中通社）

文匯報等港媒報導，黃家和表示，冬至當日部分中式酒樓可做到兩輪生意，不少市民雖北上消費，但部分長者不方便出門，有不少人留港消費。

至於今年平安夜有很多酒店自助餐已訂滿，消費情況較去年更暢旺，當中不少是內地旅客，預料聖誕生意額可達4億元，按年升約1成。而港府 及部分地區有節日活動，相信勢頭繼續向好，帶動整體消費，故對聖誕和新年餐飲市道感到樂觀。至於價錢方面，他表示現時消費者著重食物的性價比，部分食肆和酒店自助餐價錢更低於去年的價位，希望吸引更多人消費。

香港時代廣場設置6.5米高的粉紅聖誕樹，化身粉紅飄雪小鎮 ，讓市民遊客歡度佳節。（中通社）

也有玩具店店員表示，聖誕前夕的周末人流較平日多20%至30%，但銷情與平日差不多。

此外，港府致力於推動地區經濟發展，全港18區民政事務處與當區區議會聯同不同團體，以「日夜都繽紛」為主題，舉辦不同的節目和地方特色活動。臨近聖誕佳節，22日沙田、黃大仙和九龍城三區均舉辦活動，其中在沙田石門舉行的「18區日夜都繽紛─沙田、北區、大埔冬日消費大抽獎」在聖誕前夕大派禮物和消費券，吸引大批巿民排隊。黃大仙摩士公園則由前日至25日聖誕節 期間舉行「黃大仙冬日『燈』Fun嘉年華，22日晚有聖誕亮燈儀式，大批市民到場打卡；啟德車站廣場則有寵物 運動會，吸引市民和遊客到九龍城，提振區內經濟。

由沙田、北區及大埔三地民政事務處、區議會聯同新界社團聯會舉行的冬日消費大抽獎活動，22日在沙田石門京瑞廣場對出空地舉行啟動禮。由於臨近聖誕節以及活動攤位大派禮物和消費優惠券，現場人潮熙攘，排隊取券的人龍一度長達約50米。

根據規則，凡於22日至明年1月31日內在沙田、北區和大埔區指定商戶消費滿500港元或以上，即可參加抽獎，頭獎更可獲得一輛價值超過21萬元的全新電動車，其他豐厚獎品還包括電子產品和家庭電器等。