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冬至6.8萬人自香港機場離境 破復活假期紀錄

香港新聞組／香港23日電
12月22日，聖誕假期將至，香港國際機場客流繁忙。（中通社）
12月22日，聖誕假期將至，香港國際機場客流繁忙。（中通社）

聖誕節臨近，不少港人都自製長假期外遊。入境處22日公布，21日冬至接近6.8萬港人經機場離境，打破今年復活節假期紀錄；截至22日晚上9時共有54萬人次出境，當中約37萬人次是香港居民，連同20日及21日，3天離境港人累積逾123萬人次。

當中有7.6萬人經機場離港，包括逾5.1萬名香港居民，羅湖和落馬洲支線管制站亦分別有約10.5萬和約10萬人次出境，香港居民分別佔約8.1萬和近7.3萬人次。同一時段有近43.7萬人次入境，羅湖和落馬洲支線管制站分別有8.7萬和近8.3萬人次入境；整體有13萬人次內地旅客經各個管制站抵港，亦有5.4萬人次經機場抵港，包括約3萬名旅客。

12月22日，聖誕假期將至，香港國際機場客流繁忙。（中通社）
12月22日，聖誕假期將至，香港國際機場客流繁忙。（中通社）

深圳自12月起恢復一簽多行，明報統計顯示，由12月1至21日共約210萬人次內地客入境，較去年同期172.9萬人次增加21.4%。零售及餐飲業界稱，受惠深圳赴港一簽多行恢復，近期來港內地旅顯著增加，相信可彌補市民北上而流失的生意。

入境處數字顯示，截至昨晚9時，共有逾97.9萬人次出入境，當中逾54萬人次離港，約37萬人次是香港居民，最多人經羅湖口岸出境，約有8.1萬人次；入境方面，逾43萬人次入境香港，當中內地客逾13萬人次，香港居民約27萬人次，其他旅客約3.5萬人次。

明報報導，今年聖誕假期前的周五及冬至周末，出入境人次已顯著上升，該兩日分別錄得54萬及64.1萬人次出境，合共118.2萬人次，較去年聖誕前的周五及周末（22及23日）總出境人次111.2萬，上升6.3%。

據報導，入境處公布21日港人出境人次約46萬，當中約34萬人經各陸路口岸北上，經羅湖口岸最多，有10萬人次，其次是落馬洲支線，約8.7萬人次；經機場出境港人接近6.8萬人次，打破今年3月28日復活節假期的6.6萬人次港人機場出境紀錄。

12月22日，聖誕假期將至，香港國際機場客流繁忙。（中通社）
12月22日，聖誕假期將至，香港國際機場客流繁忙。（中通社）

報導稱，新地租務部助理總經理馮穎欣接受傳媒訪問時表示，臨近聖誕消費氣氛濃厚，而受惠一簽多行，觀塘apm多了拖篋內地客，他們願意花錢購買特別版或香港獨有的產品，她又預料今年商場營業額會有雙位數增長。

報導引述旅遊業議會總幹事楊淑芬稱，今年聖誕檔期約1800個外遊團，與去年相若，而在一簽多行推動下，預料訪港內地客按年增加一成。

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