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百勝中國首次選址香港開年會 逾萬名員工湧港

香港新聞組／香港23日電
百勝中國餐廳經理到訪香港太平山，俯瞰城市的日與夜景致。 （取材自旅發局）
百勝中國餐廳經理到訪香港太平山，俯瞰城市的日與夜景致。 （取材自旅發局）

香港旅遊發展局成功促成財富五百強企業百勝中國首次選址香港，並已於15日至18日圓滿舉辦百勝中國餐廳經理年會，共吸引了該集團逾1.1萬名餐廳管理人士訪港。旅發局22日表示，他們除了參與企業會議外，亦到主題樂園遊玩、前往太平山觀賞夜景等，進一步鞏固香港作為首選企業會議及獎勵旅遊目的地的地位。有首次訪港的餐廳經理表示，喜歡去太平山頂、維多利亞港，更希望未來可帶同家人一起重遊。

文匯報報導，旅發局指出，百勝中國是全國最大的餐飲公司，在約2200個城鎮經營多個品牌合共逾1.5萬家餐廳。有參與日前年會的百勝中國首席執行官屈翠容表示，香港是她的第二故鄉，也是效率超卓、充滿活力與人情味的城市，更是薈萃了中西文化和國際化的美食天堂，期待員工們能藉此機會深入探索香港，體驗這裏豐富的旅遊樂趣，以及嘗試特色美食。

旅發局近來加強推廣企業會議和獎勵旅遊，並促成今次活動。旅發局總幹事程鼎一表示，百勝中國選擇於香港舉辦集團年度員工盛會，充分彰顯香港作為會獎旅遊理想目的地之地位。旅發局會繼續致力推動香港會獎旅遊，為不同訪港會獎團隊推介和制定豐富行程。

百勝中國一眾餐廳經理過去幾天遊覽了香港多個著名景點，包括到訪太平山觀賞夜景、到迪士尼樂園和海洋公園遊玩；亦有人到油尖旺一帶，在星光大道欣賞維港景色，以及到油麻地警署等打卡。首次訪港的餐廳經理杜晶形容，香港是一個時尚和復古交融的城市，故特別感受一下夜中環；又指香港有很多港劇的場景，「很想親臨看一看。」

第二度訪港的餐廳經理付維東指出，香港是國際都會，既商貿繁榮、美食匯聚、維港璀璨，亦文化多元且包容，這次主要到訪銅鑼灣、維多利亞港等傳統景點。同樣第二次訪港的餐廳經理王雯雯今次則希望於不一樣的地方打卡，故乘搭了觀光巴士夜遊香港，「香港給我的感覺是繁榮的金融中心，維港夜景更是璀璨迷人。」

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