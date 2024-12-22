香港機場運力恢復 一簽多行效應 航班升降1150班

香港國際機場21日航班升降量達到約1150班，接近達到疫情前平均每日1200班航班升降，運輸及物流局局長陳美寶表示，反映機場運力已完全恢復。（路透資料照片）

香港 運輸及物流局局長陳美寶表示，21日香港航班升降量達到約1150班，接近達到疫情 前平均每日1200班航班升降，反映香港國際機場的運力已完全恢復。機場三跑道系統在上月啟用，正好迎接聖誕航班高峰，而本周末將會是市民出發的外遊高峰。

文匯報報導，陳美寶21日在網誌表示，香港國際機場迎來喜訊。機管局預計今年聖誕節的旅客數目，將到達疫情前的單日高峰，達到約20萬人次。而21日的航班升降量快將達到疫情前平均每日有1200班航班升降，反映香港國際機場的運力已完全恢復。

她表示，本地航空公司將積極開拓新航點，支持香港國際機場擴展其航空網絡，為旅客提供更多選擇。繼今年較早時開展來往內地西寧、舟山、黃山及宜昌、寮國萬象、沙烏地阿拉伯利雅得、日本仙台及米子，以及澳洲 凱恩斯的直航客運服務後，本地航空公司會於明年陸續開通來往澳洲黃金海岸、美國達拉斯、印度海德拉巴、德國慕尼黑、比利時布魯塞爾的直航航班，將為香港國際機場注入新的客運需求。

在機場物流方面，陳美寶表示，機管局將在明年底完成香港國際機場東莞空港中心第一期永久設施首階段建設，逐步達至每年處理100萬公噸貨量。東莞市政府已得到海關總署批准，在空港中心碼頭設立新的鮮活食品海關指定監管場地，有關的冷藏庫和檢驗區等設施正籌備建設。

中央政府於12月1日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽註，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽註擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，讓他們可訪港更方便，加上踏入12月，香港各區都有多項精采活動，包括跨年倒數煙花匯演，預計除夕和元旦期間訪港旅客會明顯增加。陳美寶表示，港府已部署好除夕的交通安排。

她表示，運輸署會配合關口開放時間，加強連接各口岸的交通服務，包括增加港珠澳大橋金巴、落馬洲—皇崗皇巴及跨境巴士的班次。各公共運輸營辦商會加大運力。港鐵公司除安排大部分鐵路線於除夕夜通宵服務外，亦會配合關口安排相應地延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務。港鐵上水站和新田皇巴站之間設巴士路線，方便東鐵線旅客在前往羅湖的服務完結後，利用24小時通關的落馬洲/皇崗口岸過境。