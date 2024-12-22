大熊貓安安、可可每日吸客數千 海洋公園盼港府續補助

兩隻「港產」大熊貓有機會在明年2月元宵節前後與公眾會面。圖為護理員訓練「弟弟」起立。（取材自海洋公園）

中央贈港的一對大熊貓安安、可可8日與公眾見面後，海洋公園主席龐建貽表示，每日都有數千人次到場探望，他表示，隨著恢復深圳赴港一簽多行，入園的內地旅客有增長，東南亞 及歐美的旅客亦多，其中印度旅客在23/24年度的入園人數，較之前一年增加4倍。

明報報導，海洋公園上個財政年度虧損逾7000萬元（港幣，下同，約900.3萬美元），若不計港府 資助，虧損或達3億元。

報導引述龐建貽稱，公園「正朝住賺錢的情況進發」，但海洋公園上年度支出逾4.3億元，三成用於保育教育基地相關建設，對於港府每年提供2.8億元保育教育補貼表示感謝，惟有關補貼2021年起連續4個年度提供，至2026年終結，龐希望港府可繼續為保育教育支出提供協助。2021年時任商經局長邱騰華曾強調有關資助有時限。

據報導，龐表示大熊貓現時約重7公斤，正在長牙，飼養熊貓成本不菲，涉場地、設施及人手等開支，飲食方面，現時廣東竹占大熊貓進食竹量一半至七成，其餘仍需從四川運來，希望未來可減省運費。

報導稱，港府消息稱，文體旅局長羅淑佩19日在立法會就「拓展香港紅色旅遊及熊貓經濟」動議辯論總結發言時，表明已聽到不少有關海洋公園的提議，當局會引導園方用創新思維「跳出框框」。

報導指出，海洋公園財政狀況備受關注，2028年起園方更需償還港府貸款 。龐21日在商台節目被問及如何扭轉營運狀況、增加收入，他說現主要從產品、飲食及門券方面入手，「最主要賣多點門券」。他說深圳居民恢復「一簽多行」為公園增加一定人流，整體內地客有增加，園方準備向深圳市民推廣年票，冀增收入。

報導稱，龐建貽透露，「港產」大熊貓龍鳳胎有機會於明年元宵前後與公眾見面，具體安排未定，是否能與母親盈盈同場現身，仍須待專家意見。對於命名問題，他說正與港府商討，或待展出後再確定。