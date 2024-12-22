冬至向來是港人最為重視的節日之一，酒樓21日生意興旺，圖為市民到旺角一酒樓與親朋好友聚餐共度冬至。（中新社資料照片）

21日冬至，所謂「冬至大過年」，是家人團圓歡聚的重要時刻，香港 不少酒樓和街巿擠滿顧客。酒樓午巿已人山人海，有孝順子女和孫兒與長輩飲茶，共敘天倫，不少港人特地在聖誕長假外遊前與家人在港過節。21日晚旺角倫敦大酒樓全場逾百桌座無虛設，且能做到兩輪生意，更有食客預計花1萬多元（港幣，下同，約逾1286美元）訂酒席，表示難得做節，多花錢無妨。

文匯報等港媒報導，有酒樓負責人表示，今年市道更勝去年，21日晚第一輪已訂滿，預計晚市營業額按年增加20%至25%。隨著深圳恢復「一簽多行」個人遊簽註後，吸引了不少內地旅客赴港，令冬至套餐和訂座更理想，建議港府 增強對外宣傳香港假日節慶活動和盛事的力度，並期望「一簽多行」措施可擴至更多大灣區內地城市，填補港人未來長假離港外遊的消費缺口。

倫敦大酒樓經理譚先生表示，21日冬至逾100桌一周前已訂滿，20日晚的生意額已經較去年同期上升約兩成，有熟客一早已預訂酒席，預計會花逾萬元。

21日下午旺角的酒樓午巿座無虛席，不少是一家大小和親友聚餐。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，冬至正日訂枱已超過八成，剩餘一兩成會預留給未有訂枱的熟客，相信今年散客生意較多，整體生意額暫恢復至疫情 前的七八成，早兩個星期，晚巿都是坐滿的。

受惠於聖誕氣氛熱熾，加上不少市民都會趁假期外遊前先做冬，令酒樓生意尚算理想。不過蘇萬誠坦言，疫後市民用膳習慣有改變，「很多人在傍晚5點半就開飯，到夜晚8點幾已沒有多少客人到酒樓。」他相信21日冬至翻桌率不會高，過往約有10枱公司客會訂枱與員工做冬，今年就沒有，相信與經濟環境欠佳有關。

此外，21日旺角街市有不少巿民選購食材，海鮮檔有不少選擇，海鮮檔老闆遊先生直言，平日生意慘淡，到冬至人流有所增加，他預計21日銷情比平日增加一成，但中午本應是黃金時段，人流仍不及以往疫情前。雖然有個別客人會訂購貴價海鮮，惟今年訂購量比往年大減九成，路過購買的人數就相若。

雖然街巿有商販表示部分巿民買餸過節較以往手緊，但亦有巿民不惜花費購買貴價食材做冬，不少市民帶備手推車買餸，部分花費四位數字的金額，直言難得做節，多花一些錢無妨。