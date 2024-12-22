香港又見拖行李箱客 上水、尖沙咀人龍重現

21日是冬至，臨近聖誕，不少內地旅客赴港購物，名店林立的尖沙咀人頭湧湧。（中通社）

「一簽多行」恢復後，21日冬至有不少內地旅客赴港觀光 購物，上水及尖沙咀可見不少拖行李箱的內地客添置日用品，也有旅客赴港感受聖誕氣氛之餘，打算花數萬元購物，但有人表示不一定會在香港 過夜，香港吸引力也較以往下跌。

明報報導，據入境處數字，截至21日晚9時出境人次56.3萬，當中11.1萬及10.8萬經羅湖及落馬洲離港，港人分別占約9萬及8萬；約8萬人次經機場離港，港人占6.2萬多。入境人次40.6萬多，經羅湖及落馬洲入境分別7.3萬及8.2萬，內地旅客分別占2.4萬及3.9萬；經機場入境則有5.6萬。

據報導，記者21日午到名尖沙咀廣東道、海港城一帶，多間名店外人龍再現，亦有不少旅客背靠廣東道街景「打卡」。來自深圳的的周小姐和蔡小姐說，一簽多行恢復後赴港更方便，今次赴港是想感受香港聖誕氣氛，晚上會看聖誕燈飾，並留港住一晚。二人21日午在名牌店外排隊，周小姐打算在港買包及衣物，料全程花費約1萬元（港幣，下同，約逾1286美元）。蔡小姐則預算 最多花3萬元，購物之外亦會到戲院看「破‧地獄」，稱該片內地版刪減了部分劇情，遂與未看該電影的友人在港觀看。

報導說，亦有深圳客選擇即日來回。劉小姐說兩地往返方便，沒有打算在港過夜，近年已較少到港，因購物價格無太大優勢，服務態度亦較內地遜色，但仍會赴港購物因品質較好。因工作在身即晚返深圳的周先生稱，家人因在港看演唱會會多留一天，他們在港購羽絨及衣服共花約10萬元，他慨嘆香港對旅客吸引力跌，因來往台日韓等地方便，當地奢侈品亦不會太貴，景點則因已赴港多次，「對我們來說不是最主要」。

報導指出，另有北京旅客稱會在港澳停留約一周，在港留3天。她說是次與約七八名親友赴港觀光、吃美食和購物，估計自己在港會花5萬元以上。來自浙江的情侶稱會留港3天，男方說赴港是為陪女友為聖誕購物，單是住宿兩晚花4000多元，女友則經常赴港買名牌包，認為今次赴港明顯人流較多。

據報導，本報記者21日午在上水廣場附近一帶觀察，有不少拖著行李箱的內地旅客在萬寧、屈臣氏等個人護理店或藥妝店聚集，午飯時間後的食肆外仍見有排隊人龍。鍾女士與友人從深圳赴港到上水購置日用品，她稱過往較少到香港，認為港人不太友善，但今次觀感好得多。