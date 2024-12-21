澳門回歸25年 新特首岑浩輝就職 習近平：國安高於一切

中國國家主席習近平20日上午，在澳門會見剛剛就職的澳門特別行政區行政長官岑浩輝。（新華社）

澳門 回歸中國25周年大會暨新特首岑浩輝就職典禮20日上午在澳門舉行，中共 總書記習近平 致詞時多次著墨於「安全」以及「一國兩制」，強調要「始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖」。

這是習近平出任中共總書記後第三度視察澳門。據新華社，習近平表示香港、澳門繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，需要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；他強調，「安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移。要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拚經濟、謀發展、搞建設」。

就「一國兩制」政策，他指出要「始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖」。同時尊重「兩制」差異，充分保障特別行政區高度自治權，繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，「確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形」。

針對澳門，他說當地回歸以來落實「愛國者治澳」原則，「民主政制得到完善」，澳門居民享有「比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由」。他還提到，當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正發生深刻變化，「要居安思危、未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定」。

澳門特別行政區第六任特首岑浩輝（左）向習近平宣誓就職。（新華社）

對澳門下一屆政府，他提出四點希望：推動經濟適度多元發展；提升特別行政區治理效能；打造更高水平對外開放平台；維護社會祥和穩定。

20日下午，習近平換上軍服赴新口岸營區視察解放軍駐澳部隊，他強調駐澳門部隊要「毫不動搖堅持黨對軍隊絕對領導，確保部隊永遠聽黨話、跟黨走」，要聚焦防務要求加強練兵備戰。

12月20日是澳門回歸祖國25周年紀念日，國旗區旗迎風飄揚，遊客在澳門議事亭前地留影。（新華社）

習近平和夫人彭麗媛20日下午結束在澳三天兩夜行程乘坐專機返回北京，岑浩輝夫婦到場送行。

澳門大街小巷裝扮一新，喜迎澳門回歸祖國25周年。圖為遊客在大三巴牌坊旁留影。（新華社）

明報報導，岑浩輝20日就職，稱將與施政團隊牢記國家主席習近平的說話，「勇挑重擔、不負使命、擔當進取」，凝聚社會共識，團結各方力量，務實有為，開創具有澳門特色的「一國兩制」實踐的新局面。

岑闡述施政方向時稱，將推動澳門經濟適度多元發展，為市民和中小企提供更大發展空間。他又強調會建設勤政、廉潔、高效、公正的政府，深入改革公共行政和法律制度。