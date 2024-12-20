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澳門回歸25周年 習近平：一國兩制是中國的也是世界的

記者陳政錄／即時報導
12月20日，大陸慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，在澳門東亞運動會體育館舉行，習近平發表演說。(央視)
12月20日，大陸慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，在澳門東亞運動會體育館舉行，習近平發表演說。(央視)

慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，於20日在澳門舉行，中國國家主席習近平致詞表示，「一國兩制」是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持，要把握好堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。

他並表示， 「一國兩制」蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。

據新華社，慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮20日在澳門東亞運動會體育館舉行，第六任澳門特首岑浩輝在習近平監誓下宣誓就任。

習近平在大會上發表演說。他表示，澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就向世人證明，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。

習近平認為，當前和今後一個時期，是以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，「一國兩制」實踐也進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興做出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

習近平表示，香港、澳門繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，需要把握好以下4條：一要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；二要維護高水準安全、推動高品質發展；三要發揮獨特優勢、強化內聯外通；四要弘揚核心價值、促進包容和諧。

對澳門下一屆政府，習近平表示，要團結帶領社會各界，搶抓機會、銳意改革、擔當作為，更好發揮「一國兩制」制度優勢，不斷開創「一國兩制」事業高品質發展新局面。他還對下一屆澳門政府提出四點希望：著力推動經濟適度多元發展；著力提升特別行政區治理效能；著力打造更高水準對外開放平台；著力維護社會祥與穩定。

習近平提到，在這兩天考察過程中，他接觸了不少澳門青年朋友，要求澳門政府和社會各界要更關懷青年，為他們成長成才、施展抱負創造更好環境和條件。

他說，希望廣大青年心繫澳門、心繫國家，志存高遠、腳踏實地，當好「一國兩制」事業的建設者和接班人，「讓青春在建設強大祖國和美好澳門的廣闊天地中綻放光彩。」

慶祝澳門回歸25周年大會20日舉行，在大陸國家主席習近平的監誓下，岑浩輝宣誓就任...
慶祝澳門回歸25周年大會20日舉行，在大陸國家主席習近平的監誓下，岑浩輝宣誓就任澳門特別行政區行政長官。(新華社)

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