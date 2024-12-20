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港拚觀光 熊貓列車行駛機場快線 恐龍會客室開放

香港新聞組／香港20日電
港鐵公司（MTR）19日推出大熊貓主題車站、主題列車等「大熊貓暢遊MTR」系列宣傳活動；圖為一列港鐵列車內部的大熊貓主題裝飾。（中新社）
港鐵公司（MTR）19日推出大熊貓主題車站、主題列車等「大熊貓暢遊MTR」系列宣傳活動；圖為一列港鐵列車內部的大熊貓主題裝飾。（中新社）

為了更加炒熱香港旅遊市場，港鐵推出大熊貓暢遊MTR活動，19日起至明年2月安排兩列南港島線及一列機場快線列車，變身大熊貓列車，座位上的大熊貓分別以鯊魚、車長或吃著竹葉等造型亮相，車門亦有大熊貓向乘客招手。

大公、文匯報報導，海洋公園站同時化身大熊貓車站，香港六隻大熊貓會在客務中心、大堂、月台和牆壁等不同角落出現；金鐘站大堂的LED圓柱亦會播放超萌3D大熊貓出沒片段；其餘銅鑼灣、中環、尖沙咀等8個高人流車站亦設打卡位供市民拍照。另一列大熊貓主題的高鐵動感號列車亦於下月啟航，來往西九龍高鐵站及深圳和廣州。港鐵期望營造氣氛，帶動出行刺激消費。

另外，展示部分恐龍化石的尖沙咀文物探知館「恐龍會客室」20日起免費開放，市民可近距離觀看專家及工作人員清修化石的過程。

恐龍會客室建築費約300萬港元（約38.6萬美元）。文物探知館自10月底展出首塊恐龍化石後，已吸引逾3萬人次參觀。會客室可同時容納30人，館方會適時安排派籌參觀，並計畫未來加入導賞服務。

「恐龍會客室」外設多處恐龍看板，介紹恐龍基本常識；內設展示區和清修區兩大區域。中科院專家會即場展示清修含恐龍化石的岩石；展示區則展出赤洲出土的恐龍化石，亦會展出在香港發現的其他動植物化石樣本，包括侏羅紀「菊石化石」、泥盆紀的「介形蟲化石」等。

另古物古蹟辦事處與漁護署正聯繫香港多所大專院校，招募相關學系學生繼續恐龍考古工作。

香港發展局於尖沙咀香港文物探知館庭園19日舉行恐龍化石工作室傳媒導賞，恐龍化石工...
香港發展局於尖沙咀香港文物探知館庭園19日舉行恐龍化石工作室傳媒導賞，恐龍化石工作室將於20日起開放，供市民觀看化石清修工作，並展出恐龍化石。（中通社）

恐龍 香港 古蹟

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