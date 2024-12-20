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港銀行今年3度減息 已累減0.625厘 料樓市租轉買勢增

香港新聞組／香港20日電
香港銀行今年已三度減息，累減0.625厘，外界預料樓市租至轉買買會增多；圖為北角街頭的一家房產仲介店面貼出「全面撤辣」宣傳詞。（中新社）
香港銀行今年已三度減息，累減0.625厘，外界預料樓市租至轉買買會增多；圖為北角街頭的一家房產仲介店面貼出「全面撤辣」宣傳詞。（中新社）

美國聯準會在議息會議後宣布減息0.25厘，香港金管局貼現窗基本利率19日亦下調0.25厘，至4.75厘；滙豐、中銀、渣打、工銀亞洲及東亞銀行等香港銀行的最優惠利率（P）則下調0.125厘。其中，三大行的P降至5.25厘，實際按息3.5厘，假設借款500萬元（港元，下同，約64萬美元）30年期，降息後每月供款減少351元或1.5%。分析指出，香港銀行今年已三度減P，累減0.625厘，已將本輪0.875厘的加息幅度削減七成，利率環境較之前寬鬆，有利未來經濟及樓市發展。

大公、文匯報報報導，金管局總裁余偉文19日表示，美聯準會減息與市場預期相若，但點陣圖下調了明年減息預期，反映美國減息步伐和幅度仍存在變數，要視乎美國經濟數據走勢。余偉文提醒，利率在未來可見一段時間處於相對高水平，並存在很大不確定性，市民置業及申請按揭時要小心管理風險。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港銀行年內三度下調最優惠利率，按揭利率亦將會跟隨回落，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部分銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。

中原按揭董事總經理王美鳳亦指出，今年美國減息累計達1厘後，明年或基於新總統新政策下通脹走勢之不確定性而放慢減息步伐，但香港銀行於今年已提速減P累達0.625厘，優於市場預期。市場上供平過租之個案進一步增加，更多住屋需求人士傾向轉租為買，且預期明年至2027年減息期延續，有助持續性配合經濟上之利好因素支持樓市。

然而，基於對上一次加息周期港P加幅少於美息，美息加逾5厘，港P僅加0.875厘，故此港P不會在美國每次減息均會下調，是次減息周期港P減幅將會顯著少於美息。她預期，銀行今年提速減P累達0.625厘後，預期明年P減幅尚餘0.25厘，明年美國將繼續減息而港P將進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘。

長實營業部首席經理郭子威表示，美息向下走勢不變，預料明年再減息多次。香港經濟已全面恢復生氣，加上中央及特區政府推出多項利好措施，有利吸引投資者重回樓市，對明年樓市樂觀，並看好豪宅可跑贏大市，明年錄逾5%升幅。美聯集團行政總裁 （住宅） 馬泰陽坦言，多項利好因素出現，明年樓價有望回升約5%，扭轉過往三年跌勢。當中，因發展商積極推動貨尾成交，料明年一手成交可達1.8萬宗，達約6年新高；二手成交可按年升約5%至4.2萬宗水平，達約四年新高。

香港 利率 聯準會

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