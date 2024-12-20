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習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門特首 習籲港澳互鑑

香港新聞組／香港20日電
中國國家主席習近平19日傍晚與夫人彭麗媛，一起出席由澳門特區政府舉行的歡迎晚宴。（中通社）
中國國家主席習近平19日傍晚與夫人彭麗媛，一起出席由澳門特區政府舉行的歡迎晚宴。（中通社）

中國國家主席習近平18日起一連三天到訪澳門，20日早上在習監誓下，岑浩輝宣誓就任澳門特別行政區第六屆l行政長官，並發表就職講話。

此外，習在19日下午在當地會見香港特首李家超，提到港澳兩地要「互學互鑑，加強交流合作」，開創更光明前景；晚上出席澳門特區政府歡迎晚宴並發表演說，稱澳門「完全有條件有能力飛得更高、走得更遠」，提出三個期許，包括要銳意進取，「富不可自滿，安不可忘危」。

明報報導，習近平19日晚出席晚宴者包括澳門特首賀一誠、候任特首岑浩輝，兩名前特首兼全國政協副主席何厚鏵及崔世安等，李家超亦在場。習在晚宴後出席澳門回歸25周年文藝晚會。

習出席晚宴前與多人會面，包括澳門行政、立法、司法機構負責人、社會各界代表等。新華社引述習近平會見李家超時提到，國家對香港「很高期待」，希望特首與特區政府穩健施政，拚經濟、謀發展。

據報導，習在晚宴演說表示，事隔五年再到澳門「這塊美麗的土地」，提出三個期許，首先要「登高望遠」，「更積極主動」對接大灣區建設等國家發展戰略，並在國際舞台有更大作為；第二冀澳門「海納百川」，要在愛國愛澳旗幟下更「開放包容、團結聚力」，廣納天下英才；第三是寄語澳門銳意進取，「富不可自滿，安不可忘危」，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新。

回顧澳門發展，習形容過去五年是澳門歷史上「很不平凡的五年」，面對世界百年變局加速演進、世紀疫情嚴峻考驗，而賀一誠與第五屆特區政府「在中央政府及祖國內地大力支持下」，團結帶領澳門迎難而上。

報導稱，習又點名部分行業，讚揚澳門在經濟適度多元發展「取得新成效」，包括博彩業「依法健康有序發展」、世界旅遊休閒中心「內涵不斷豐富」、重點新興產業「生機蓬勃」等；同時提到橫琴粵澳深度合作區運行後，基建及規則機制水平提升，並與內地科技合作深化拓展。

另據大公、文匯報報導，習近平表示，「一國兩制」實踐已經進入新階段，香港、澳門應該展現更大作為、實現更好發展，要互學互鑒，加強交流合作，開創更光明前景。

習近平指出，國家對香港有很高的期待，希望李家超和特別行政區政府穩健施政，全力拚經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。

李家超感謝習近平主席的接見，表示將努力帶領香港拚經濟、謀發展，切實改善民生，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。

「濠江歡慶向未來」慶祝澳門回歸祖國25周年文藝晚會，19日晚間在澳門東亞運動會體...
「濠江歡慶向未來」慶祝澳門回歸祖國25周年文藝晚會，19日晚間在澳門東亞運動會體育館舉行。 （中通社）

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