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「澳民噤聲」 兩代議員籲管治停收緊 稱民主派已遭團滅

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

今年是澳門回歸25周年，對比同期香港政治風波連連，澳門素有「乖孩子」之稱，曾任議員20年的民主派前議員區錦新及今屆新科議員林宇滔均指出，香港反修例運動後，澳門同步收緊管治，政治氛圍改變，議會監察角色進一步削弱。林宇滔形容社會「泛國安化」，民間有不滿卻不會發聲，盼新政府有胸襟包容多元意見。區錦新對未來不存厚望，謂民主派已遭掃清，「不收緊已經OK，很難期望放寬」。

明報報導，自澳門回歸，民主派在立法會一直是少數，最高峰時33席中占4席，2021年換屆選舉多名傳統民主派遭DQ（撤銷資格），回歸後首次絕迹議會。上屆選舉退下火線的區錦新回望，2014年澳門「反離保運動」拉倒離保法案，是社運最高峰時刻，惟2019年香港反修例運動後，澳門修訂國安法、警方多次禁止遊行集會等，成為澳門政治轉捩點。2021年DQ事件在他眼中更是「團滅」傳統民主派，連具分量的獨立工會也被「打殘」。

報導稱，有別香港，區錦新稱澳門自2009年就23條立法至今從未動用，也沒有如港獨般的敏感議題，政治上較香港寬鬆。「澳門有很大空間，不會觸及紅線的。」他解釋，受惠博彩業收入大增，澳門過去25年社會福利改善，市民與政府本來無強烈對立；加上澳門人際關係密切，有壓力不會發聲，令公民社會同樣一片死寂。「（澳門）環境細小、搵食空間小，有時會有很多憂慮，未必需要很高壓，已經可以令你收手。」

新任特首岑浩輝20日就職，林宇滔希望新班子改變對待民意的態度，有胸襟包容民主派在內的多元意見，期盼政府主動回應民意時，議會隨之更積極反映民情。他強調澳門與內地交流頻繁、雙方互信，「澳門有哪個傳媒是反國家？根本就沒有。是否連正常監督社會的聲音，都要處處擔心和限制？」

區錦新對未來則不存厚望，料傳統民主派參政空間不再，「現在這環境，不收緊已經OK，很難期望放寬」。對於回歸前後出生的澳門人，對當地政治社會取態之別，區說後者是澳門黃金時期的得益者，不會抱持強烈政治立場，「反而更加多的是守成，希望澳門維持經濟發展、繼續繁榮」。

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