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澳門回歸25周年 商人：藉中葡平台 產品走向國際

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年是澳門回歸25周年，當局積極融入國家發展大局，而澳門中葡平台一直做好中葡合作的「精準聯繫人」。曾受惠中葡平台溝通協調，成功發展中葡貿易生產的澳門葡語系商品商會副會長陳國生表示，中葡平台成功推動中葡貿易，澳門一直深耕葡語國家多年，中葡的精準聯繫人，只有澳門才能勝任。

大公報報導，陳國生2000年開始發展香薰業務，他指當時澳門政府鼓勵商界「走出去」，他遂進軍內地發展，從歐洲引入原材料，在順德設廠提煉精油，銷售內地及香港。近幾年，澳門特區政府大力推動中葡貿易，陳國生在澳門老家用好中葡平台「中國—葡語國家經貿合作論壇」尋找新機遇。今年其公司產品5月進軍葡萄牙，下一步拓展其他葡語國家及歐洲市場。

據報導，陳國生登陸歐洲市場，靠澳門政府支持的中葡平台解決「奇難雜症」，他指出中葡論壇（澳門）常設秘書處有9個葡語國家的領事級代表、澳門特區政府代表及內地機關代表等。他經營香精油的其中原材料，有來自葡語國家東帝汶的庫奎果油，但葡語國家出口的部分原材料及相關文件，卻未能對接進口內地的規範，海關等相關部門不批准入境：「當時我便求助中葡論壇，由官方部門溝通協調，克服重重關卡」，最後他成功引入庫奎果油進入內地市場。

陳國生還接受央視訪問，講述他透過中葡平台，出海國際舞台的故事。

報導指出，候任澳門行政長官岑浩輝早前接受傳媒訪問表示，澳門將做好中葡合作「精準聯繫人」，辦好中葡論壇，持續拓展澳門「一平台」功能。陳國生說澳門一直擔當中葡「精準聯繫人」，澳門在葡語國家深耕多年，建立千絲萬縷的人脈，「澳門對9個葡語國家好熟，精準聯繫人只有澳門才做到這角色」。

報導稱，陳國生亦一盡中葡聯繫人的應有之職：「我18日帶一團中國企業家代表團到葡語國家考察十天，發掘商機」。港澳「一國兩制」成功實踐，陳國生認為香港與澳門各有定位，各有分工，各有所長。國家主席習近平抵達澳門視察，澳門土生土長的陳國生面露笑容：「好開心，主席親臨澳門，代表對澳門的重視，主席對澳門很有感情很熟悉，澳門在國家主席領導下，會有更大的發展空間。」

澳門 香港 習近平

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