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港街頭監視器已助破97案 3年內裝7000台 民主派曾反對

香港新聞組／香港19日電
香港當局正在全港公共場所及街頭，分批安裝監視器，預計2027年底前全港可安裝7,000台監視器。圖為香港街頭。（中通社）
香港當局正在全港公共場所及街頭，分批安裝監視器，預計2027年底前全港可安裝7,000台監視器。圖為香港街頭。（中通社）

香港當局正在全港公共場所及街頭，分批安裝監視器，香港警方17日透露，目前已安裝612台監視器，大致完成今年的目標，預計2027年底前全港可安裝7000台監視器。今年4月起在旺角等試點安裝監視器後，有關設施已發揮重要作用，並協助部門偵破97起刑事案件，包括盜竊、縱火案等。

香港電台、中通社報導，香港警方表示，今年4月首先在九龍旺角安裝了15台監視器進行測試，至今增至612台；明年還將會安裝超過1300台，預計到2027年，累計安裝6000至7000台監視器。

警方行動部高級警司梁銘亮指出，相關計畫成效顯著，監視器系統協助偵破97起刑事案件，包括謀殺、縱火、傷人、爆竊、搶劫等。

目前使用中的監視器沒有收音功能，也不會用於與刑事無關的交通執法。對於香港民眾關注的隱私問題，港警表示重視民眾隱私，強調經加密的影像會存放在政府雲端，如果沒有調查價值，31天後將會自動刪除。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，香港警方稱為了打擊犯罪，新的監視器可能會配備強大的人臉辨識和人工智慧（AI）功能。這引起了一些專家的警惕，他們認為此舉將讓香港往中國無所不在的監控系統邁進，並指出這些監視器可能帶來的打壓效果。

早在今年7月，香港保安局局長鄧炳強就曾表示，警方計畫最終在這些監視器當中引進人臉辨識功能，並補充說警方在未來將可以使用人工智慧來追蹤嫌疑人。

港警與鄧炳強一再強調，包括西方民主國家在內的其他司法管轄區也廣泛使用監視器來執法。例如，新加坡擁有9萬台，英國則有超過700萬台監視器。

港警多年前就已計畫在街上安裝監視器，但當時民主派極力反對，擔憂會侵犯人權及個人隱私。2019年反送中運動發生後，大批示威者上街遊行之餘，更破壞由機構或私人安裝的監視器，以免面貌和行為被拍攝到。

香港 人工智慧 縱火

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