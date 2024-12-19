習近平指澳門是祖國掌上明珠 社運界被越洋警告別添亂

中國國家主席習近平18日下午乘專機抵達澳門，準備參加澳門主權移交25周年相關活動。（路透）

出席慶祝澳門 回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，中國國家主席習近平 18日下午乘專機抵達澳門機場時表示，「澳門是祖國的掌上明珠」，未來可期，他一直惦念著這裡的發展和全體居民的福祉，接下來幾天，他會與各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展大計。

香港商業電台報導，澳門行政長官賀一誠、候任行政長官岑浩輝及多名官員到場迎接。習近平表示，「這次是來和同胞們一起慶祝澳門回歸祖國25周年，同時也看看澳門這幾年的新發展、新變化。」他指出，25年來具有澳門特色的「一國兩制」實踐，取得了舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力。

習近平強調，中國的發展日新月異，勢不可擋。澳門的發展厚積薄發，未來可期。他說，這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲，相信只要充分發揮「一國兩制」的制度優勢，敢於拚搏，勇於創新，澳門一定能夠創造更加美好的明天。

習近平在機場停機坪發言約3分半鐘，其後他會見澳門特首賀一誠。新華社報導，習近平形容賀一誠任內「迎難而上、務實有為」，並希望賀積極支持新一任特首及其管治團隊依法施政，繼續為一國兩制、為澳門和國家的發展貢獻力量。賀一誠稱將支持新一屆政府依法施政。

自由亞洲電台報導，因為習近平來視察，澳門維安空前嚴密，全城禁飛無人機，還有在英國的澳門社運人士被越洋警告「不要發表不和諧聲音」。

澳門當局也全力營造「祥和氣氛」。報導指出，現居倫敦的前澳門社運人士周庭 希受訪表示，以往他身在澳門時，每逢澳門有大事發生，像是選舉或領導人到訪前，一名來自中國的港澳公安系統人士都會到澳門和他見面，了解他會否組織示威行動。

周庭希指出，他移居英國後已甚少和對方聯絡。不過在習近平訪澳10日前，這名人士再次通過訊息聯絡他，查問他的近況，更明確表示澳門將舉辦主權移交25年慶典活動，叫他不要在各媒體和社交平台「發表不和諧聲音」、不要參與或組織相關活動。

他指出，儘管對方用字行文有禮，也沒有講明若他不從的話會有何後果，但很明確地向他發出警告。