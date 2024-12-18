習抵澳門視察3天 社運界被越洋警告：別發表不和諧聲音

中國國家主席習近平（右）12月18日起赴澳門視察3天，將出席「慶祝澳門回歸25周年大會」；圖為習日前在北京會見澳門候任特首岑浩輝。（新華社）

澳門 回歸25周年大會舉行在即，中國國家主席習近平 ，18日將由海南三亞轉赴澳門停留3天，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，並視察澳門。

自由亞洲電台報導，澳門維安空前嚴密，全城禁飛無人機，還有在英國的澳門社運人士被越洋警告「不要發表不和諧聲音」。

澳門獨立媒體《論盡》在官網刊登致歉啟事，表明基於「不得已」原因，須將「習近平明來澳 多處疑加強戒備 售賣機、電單車位等被封 網民嘲：草木皆兵」此則新聞下架。 （取自材澳門獨立媒體《論盡》）

據報導，習近平訪問澳門前幾周，澳門民航局已宣布，從12月14日至22日期間，全澳禁飛無人機，以確保慶祝活動「順利安全進行」。

澳門當局也全力營造「祥和氣氛」。報導指出，現居倫敦的前澳門社運人士周庭 希受訪表示，以往他身在澳門時，每逢澳門有大事發生，像是選舉或領導人到訪前，一名來自中國大陸的港澳公安系統人士都會到澳門和他見面，了解他會否組織示威行動。

周庭希指出，他移居英國後已甚少和對方聯絡。不過在習近平訪澳10日前，這名人士再次通過訊息聯絡他，查問他的近況，更明確表示澳門將舉辦主權移交25年慶典活動，叫他不要在各媒體和社交平台「發表不和諧聲音」、不要參與或組織相關活動。

他指出，儘管對方用字行文有禮，也沒有講明若他不從的話會有何後果，但很明確地向他發出警告。

此外，央視新聞報導，習近平17日下午在三亞聽取海南省委和省政府工作彙報時強調，緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，奮力譜寫中國式現代化海南篇章。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，國務院副總理何立峰，中央政策研究室主任江金權也現身，不排除他們也陪同習近平赴澳門。

報導指出，這將是習近平擔任國家主席以來，第3次視察澳門。5年前澳門回歸20周年，習近平也是先在海南三亞現身，出席第一艘大陸國產航空母艦山東艦交付海軍的交接入列儀式，翌日再赴澳門。夫人彭麗媛亦陪同到澳門。

連日來，澳門大街小巷裝扮一新，五星紅旗與特區區旗迎風飄揚。與此同時，保安也明顯加強。金蓮花廣場多部警車在場戒備，人行道有警員巡邏，現場有儀仗隊進行升旗禮演練。岑浩輝將於本月20日，在習近平監誓下宣誓就任。